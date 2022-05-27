Диетологи рассказали, какое масло вредно для жарки
Разные виды масла имеют разные сферы применения. Для тепловой обработки, в частности для жарки, подходят не все виды.
Некоторые продукты теряют свои свойства при нагреве, выделяя вредные вещества. Это может негативно отразиться на нашем здоровье. Даже повысить риски онкологических заболеваний.
Диетологи рекомендуют для жарки необходимо выбирать такие масла, у которых высокая точка дымления, и низкое содержание полиненасыщенных кислот, до 15%.
Маслом с высокой устойчивостью к температурам считается рафинированное масло. Таким образом, перед жаркой сковороду лучше смазать рафинированным растительным маслом.
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