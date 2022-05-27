Утреннюю зарядку назвали лучшим способом похудения

Небольшой фитнес натощак с утра надолго притупляет чувство голод.Сразу после пробуждения большинству людей на этой планете хочется только одного – повернуться на другой бок и поспать еще хотя бы часок. Или, как минимум, выпить чашечку свежесваренного кофе.А вот специалист по йоге Галина Станевич утверждает, что главным стимулятором к окончательную просыпанию станет небольшая утренняя разминка.А если спортом заняться натощак, это заметно снизить аппетит и позволит избежать незапланированных перекусов и, соответственно, лишних калорий. Для худеющих людей – лучший путь к победе над лишним весом.