Утреннюю зарядку назвали лучшим способом похудения
Сразу после пробуждения большинству людей на этой планете хочется только одного – повернуться на другой бок и поспать еще хотя бы часок. Или, как минимум, выпить чашечку свежесваренного кофе.
А вот специалист по йоге Галина Станевич утверждает, что главным стимулятором к окончательную просыпанию станет небольшая утренняя разминка.А если спортом заняться натощак, это заметно снизить аппетит и позволит избежать незапланированных перекусов и, соответственно, лишних калорий. Для худеющих людей – лучший путь к победе над лишним весом.
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