Эндокринолог рассказала о пользе езды на велосипеде

Врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, какое влияние на организм оказывает регулярная езда на велосипеде, и от каких заболеваний помогает избавиться такой вид спорта.Не секрет, что физическая активность имеет решающее значение для сохранения красоты, молодости и здоровья тела. Причем не обязательно заниматься спортом профессионально. Достаточно небольших, но при этом регулярных нагрузок, и вы забудете о многих болезнях.«В Дании провели исследование, которое продолжалось 20 лет, в нем участвовали 23?732 мужчин и женщин. Обычные обыватели, которые пользовались велосипедом для поездок на работу и прогулок по городу. 60% ездили в день всего 8 минут, 20% — более 15 минут. Результаты показали значимое улучшение здоровья по отношению к сторонникам автомобилей», — говорит эксперт.В частности, имеет место снижение сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Риск появления ишемической болезни сердца уменьшился у испытуемых на 19%.У тех, кто регулярно пользовался велосипедом, значительно улучшилась ситуация с артериальным давлением и обменом веществ. У некоторых полностью исчез преддиабет.Научно доказано, что люди, которые используют велосипед для поездок на работе, на 16% меньше страдают от ожирения, реже сталкиваются с гипертонией.Сколько ездить на велосипеде для получения таких результатов? Универсальной для всех нормы нет. Все зависит от исходных факторов и проблем со здоровьем. Рекомендация ученых — как минимум, полтора часа в неделю. При этом желательно ехать не слишком расслабленно, до легкого пота.