Как в начале отношений вычислить мужчину-неудачника: психологи назвали 11 признаков

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Многим женщинам хочется, чтобы рядом был уверенный, целеустремленный и перспективный мужчина, с которым они будут «как за каменной стеной». И на первых порах может показаться, что вот он, «тот самый». Присмотритесь внимательнее.Как говорят психологи, даже в самом начале отношений отличить успешного мужчину от неудачника не так уж и сложно. И если не было возможности проверить качества возлюбленного что называется в деле, достаточно на время снять розовые очки и обратить внимание на его поведение, что и как он говорит.Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.- Уверенный и, главное, целеустремленный мужчина — это не всегда про «быть за каменной стеной». Например, если вы не готовы колесить по свету, сносить тяготы походной жизни, то уверенный в себе, востребованный бард или путешественник, как Федор Конюхов — не ваш вариант. Поэтому сначала определите для себя — какой мужчина нужен, какого будете считать лузером, а какого — успешным, — советует Петр Галигабаров.По словам специалиста, при знакомстве и общении с мужчиной, желательно до секса, важно обращать внимание на так называемый локус контроля (свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо только внешним факторам — Прим. ред.).- Есть внешний, когда во всех перипетиях жизни человек винит окружающий мир, судьбу, высшие силы. Он не считает себя способным поменять что-либо, не ищет ресурс внутри себя, в своих качествах. С одной стороны, таким партнером умеючи проще помыкать, с другой стороны, — потом он вас же и обвинит в неудаче. Такой мужчина:В любой беде не винит себя;Успехи свои относит на откуп судьбе, Богу, не себе;Излишне контролирует все вокруг, чтобы обрести ощущение стабильности;Испытывает стыд (вообще часто именно эту эмоцию, ориентированную на других), когда другие успешнее;Не видит у себя талантов, полезных качеств;Ориентируется на мнение других людей. Например, «они глупее, но сдали экзамен» — для него это позор.- Действительно, есть признаки в поведении и внешности мужчины, которые с точностью позволят вам вычислить неудачника. Однако в погоне за отношениями женщины часто закрывают на них глаза, но совершенно напрасно. Вовремя увидеть — кто перед вами, значит, защитить себя от потенциальных неприятностей в будущем, — говорит психолог Елизавета Филоненко.Психолог перечислила 5 признаков, которые помогут вовремя разглядеть неудачника. Конечно, не стоит оценивать человека по одному или двум неудачным эпизодам в общении, но если признаков много — скорее всего, дело не в случайности.1. Излишнее хвастовствоЭто могут быть рассказы об успехах в прошлом: о невероятных сделках, дорогих покупках, знаменитых знакомых. Такие рассказы призваны превознести автора, но зачастую скрывают плачевное состояние дел. В реальности мужчина чувствует себя не слишком уверенно, и за счет рассказов об успехах «латает дыры» в самооценке и имидже.2. Жалобы на окружающихЕсли у вашего мужчины виноваты все окружающие, нужно насторожиться. Успешные люди чаще всего с благодарностью вспоминают тех, с кем жили или работали, родителей и учителей. Если вам последовательно жалуются на неразумных родителей, неблагодарных детей, подлых партнеров, вероломных коллег, недалеких учителей — скорее всего, перед вами неудачник, пытающийся переложить ответственность за провалы на других.3. Заметные материальные проблемыС одной стороны, это для всех очевидный признак того, что человек не успешен. В то же время многие женщины с удовольствием верят в рассказы о временных финансовых трудностях, которые привели в целом успешного человека в плачевные обстоятельства: не повезло человеку, и он оказался без работы, в долгах и однокомнатной квартире вместе с пожилыми родителями. Женщины готовы поселить временно пострадавшего в свою квартиру, кормить, развлекать и взять кредит, чтобы материально поправить ситуацию. Все это в надежде, что мужчина покажет еще себя и заработает и деньги, и общественный статус. Обычно этого не случается. Желание жить за ваш счет, просьбы дать в долг на ранних этапах знакомства — тревожные сигналы!4. Нежелание вкладываться на этапе ухаживанийВ нашем обществе по-прежнему большинство женщин ожидают, что мужчина будет оплачивать совместный досуг: покупать билеты, водить в кафе, дарить цветы. И большинство мужчин об этом прекрасно знают. Если ваш мужчина принципиально эту традицию не поддерживает, требуя строго разделить траты пополам, а то и сам не прочь развлечься за ваш счет — присмотритесь внимательнее. Возможно, за этим стоят сложности с принятием ответственности, негласных правил общества, излишняя прижимистость. Эти качества редко способствуют успеху в обществе.5. Плохой имиджЭто еще один верный признак неудачника. Народная мудрость про встречу по одежке не потеряла актуальности. Та самая «одежка» — наиболее быстрый и надежный способ получить важную информацию о человеке. По внешнему виду достаточно легко понять и характер, и привычки, и даже стиль мышления.Неопрятность, неумение одеться к месту, отталкивающие манеры — все это говорит о том, что человек не понимает правил самопрезентации. Такой человек редко добивается успеха, так как, помимо знаний и опыта, для успеха необходим определенный имидж и код поведения. Мы не ждем от мужчины, что у него будет имидж актера, но способность нормально и уместно одеться, знание правил поведения в разных обстоятельствах — это тот минимум, который осваивают почти все успешные люди. Так что если ваш мужчина не физик или поэт, полностью погруженный в мир своих мыслей, его имидж — знак его успешности.Можно ли изменить неудачникаНекоторые женщины уверены, что смогут перевоспитать мужчину — вместе с ними он станет более целеустремленным, более успешным и состоявшимся. Однако зачастую такое бывает не под силу даже очень мудрым и заботливым женщинам.А что думают на этот счет психологи?По мнению Петра Галигабарова, это возможно, если сам мужчина захочет перевоспитаться.- Надо начать с изменения негативных паттернов мышления и поведения, смещая локус контроля на самого мужчину. Только женщине важно понимать, что он может измениться. У меня был случай, когда жена направила супруга ко мне поработать над неуверенностью в себе. Но работа продлилась не долго — как только начались улучшения, он исчез. Думаю, причиной могло быть осознание женой, что сильный, целеустремленный и уверенный в себе мужчина ей не нужен, — говорит психолог.Елизавета Филоненко, наоборот, думает, что изменить неудачника — дело сложное и практически бесперспективное.- Если вам попался неудачник, не стоит ввязываться в проект по его перевоспитанию. Лучше на ранних этапах распознать его и… поискать для длительных отношений кого-то более надежного, — советует наш эксперт.