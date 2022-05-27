У каждого десятого зависимость перед работой

Немецкие учёные установили, что 10% населения страны имеет зависимость перед работой. Она проявляется по-разному - от выполнения нескольких дел за раз да авралов и долгих рабочих смен, а также чувства вины в периоды отдыха.Треть всей рабочей силы в Германии сталкивается с регулярными переработками, а ещё 10% демонстрирует настоящую психическую зависимость от труда или трудоголизм, как показало исследование местных учёных. Впервые они изучили поведения типичных трудоголиков по всем секторам и обнаружили, что этот феномен распространён повсеместно. Авторами исследования стали учёные из Технического университета Брауншвейга.Они провели собеседования с восемью тысячами работников по всей Германии. Причём встречи с ними проводились еще до начала коронавирусной пандемии, которая заметно повлияла на баланс между работой и личной жизнью. Установлено, что 9,8% людей демонстрируют настоящую зависимость и компульсивное поведение по отношению к работе. Ещё 33% сталкиваются с регулярными переработками, но не из-за какой-то зависимости, а в результате напряженного рабочего графика. Большинство опрошенных или почти 55% относятся к работе более расслабленно.При этом женщины бывают трудоголиками несколько чаще мужчин - 10,8% против 9%. В то же самое время молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет демонстрировали сильную психологическую зависимость по отношению к работе чаще, чем представители возрастной группы от 55 до 64 - 12,6% против 7,9%. Что же касается конкретных профессий, то разного рода менеджеры и управленцы, а также самозанятые чаще всего становились трудоголиками.