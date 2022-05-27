Неэффективно и очень опасно: врач объяснила, почему похмелье нельзя лечить аспирином, кофе и рассолом

Самое лучшее средство от похмелья — умеренное потребление алкоголя, в пределах норм, определенных ВОЗ. Но если вечеринка пошла не по плану, утром может потребоваться помощь.Похмелье — закономерная расплата за сознательное отравление своего организма токсичными веществами. Этиловый спирт сам по себе вреден для нервной системы, органов и тканей, а по мере расщепления образует не менее ядовитые метаболиты — ацетальдегид и уксусную кислоту. Причем, именно ацетальдегид примерно в 20 раз токсичнее исходного алкоголя. Добавим сюда еще и примеси, которые есть практически в любых напитках, не всегда идеальную закуску, общее состояние здоровья и объем потребления алкоголя.От всех этих составляющих зависит длительность и тяжесть похмелья. Кроме того, на скорость выведения алкоголя влияет активность фермента — алкоголь-дегидрогеназы (АДГ), чем ее больше, тем легче вам будет утром. Если же вечеринка обернулась тяжким похмельем, не все продукты и напитки подойдут для борьбы с ним. «Доктор Питер» вместе с Верой Самсоновой, гастроэнтерологом, терапевтом разбирались в том, что можно и нельзя принимать после бурных возлияний, чтобы прийти в себя следующим утром.терапевт, гастроэнтерологПиву — категорическое нет!Никакие алкогольные напитки использовать в качестве средства от похмелья — нельзя. Даже если вам кажется, что будет гораздо лучше. Под запретом пиво, вино и коктейли по типу «Кровавая Мэри». Организм и так переполнен продуктами метаболизма, которые его отравляют и важно как можно скорее избавиться от этих токсинов, а не травить тело еще сильнее. Но если вы вполне здоровы и не страдаете от алкогольной зависимости, то одна мысль о приеме алкоголя будет вызывать приступ тошноты.Если же идея похмелиться не встречает негатива — это уже тревожный признак. Похмеляться нужно людям, страдающим алкогольной зависимостью, которые имеют уже не похмельный синдром, а абстиненцию. Тяга к спиртным напиткам для того, чтобы опохмелиться — это зависимость организма от этилового спирта, болезненная тяга к этому яду.Если похмеляться после вечеринки, можно уйти в многодневный запой, выводить из которого будут уже наркологи в стационаре. Плюс ко всему стоит помнить — если даже вы не алкоголик, но решили похмелиться, облегчение наступит часа на 2-3, затем станет еще хуже.Не тянись за аспириномЕсли утром вас беспокоит мучительная головная боль, первым решением многих станет прием аспирина. Это одна из «традиций» борьбы с похмельем. Но подобная практика опасна, поскольку нередко желудок уже раздражен алкоголем, тогда ацетилсалициловая кислота может спровоцировать боль и изжогу в лучшем случае, а в худшем — желудочное кровотечение.Но и заменить аспирин ибупрофеном не получится — он устраняет только боль при воспалении, но не при токсикозе. Не менее опасно принимать парацетамол, он крайне негативно отражается на печени, которая и без того измучена алкоголем. Под запретом и цитрамон — это комбинация из аспирина с парацетамолом, то есть — двойной удар по организму.В случае головной боли при похмелье поможет только время, теплый чай с сахаром и лимоном, отдых, покой. От обезболивающих лучше отказаться.Не налегай на кофе — будет хужеХотя многим кажется, что чашка кофе взбодрит и приведет в чувство, при похмелье — это не лучший выбор. Прежде всего, большое количество кофеина может вызвать раздражение желудка и усиление тошноты. Помимо этого, кофе обладает мочегонным эффектом, а после бурных возлияний тело и так страдает от обезвоживания и токсикоза.Поэтому утром лучше пить воду, и побольше. Чашечку кофе, желательно с молоком и сахаром, стоит выпить попозже, когда вам станет полегче. Ричем затем нужно выпить еще пару стаканов воды. Заменить кофе можно и более полезными напитками — это какао, травяной чай или обычный с имбирем и лимоном.Натуральный рассол, но не маринадЦелебная сила рассола при похмелье — это вполне обоснованный эффект. Основа похмелья — это смесь токсикоза с обезвоживанием. Вода помогает пополнить запасы жидкости, соли — активизируют работу почек по выведению из тела продуктов метаболизм.Но не тянитесь за банкой с огурцами, если это закатки из магазина или собственные. Маринад, который готовят с солью и уксусом принимать нельзя, он только ухудшит состояние, полезен именно рассол от бочковых огурцов и помидоров, квашеной капусты.Средства от тошноты и рвотыСамое неприятное в похмелье — это отравление продуктами метаболизма, из-з чего раздражается центр рвоты в мозге. Чем сильнее отравление, тем дольше и тяжелее будет тошнота и рвота. Основная задача организма — как можно скорее вывести всеми способами токсины, которые отравляют тело. И рвота — защитный механизм. Препараты, которые подавляют тошноту с рвотой, только удлиняют период недомогания и могут еще и осложнить похмелье головокружением и падениями из-за сниженного давления.