Обнаружен механизм деменции в сосудах мозга

Науке уже давно известно, что гипертония, диабет и повышенный холестерин, а также ожирение увеличивают риск развития болезни Альцгеймера. И вот теперь выявлен механизм, связывающий сосудистые заболевания и старческое слабоумие.Все эти болезни и состояния могут влиять на мозг, повреждая кровеносные сосуды и провоцируя инсульты. Но связь между сосудистыми заболеваниями головного мозга и болезнью Альцгеймера оставалась необъяснимой до тех пор, пока учёные из Колумбийского университета не раскрыли этот возможный механизм. Они установили, что ген под названием FMNL2 связывает сосудистые нарушения и болезнь Альцгеймера.Изменения в активности этого гена, которые и провоцируют нарушениями в работе сосудов, препятствуют удалению токсичных белков из мозга. Речь идёт о тау и бета-амилоидных белках, скопления которых вызывают болезнь Альцгеймера и другие виды деменции. Данное открытие может привести к появлению новых способов профилактики старческого слабоумия у жертв гипертонии, диабета, ожирения, а также атеросклероза.К сожалению, старческое слабоумие до сих пор остаётся недугом неизлечимым, нет никаких способов даже замедлить его развитие. Тема важнее добиться профилактики этого неудержимо прогрессирующего расстройства, которая встречается у людей всё чаще из-за роста средней продолжительности жизни