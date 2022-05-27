Медики рассказали, какие факторы влияют на работу легких

Легкие, которые снабжают кислородом все тело, один из важнейших человеческих органов. Сегодня всем известно, что на них плохо влияет курение и загрязнение воздуха вокруг человека. Но это не единственные факторы, на которые надо обратить внимание.Британские исследователи рассказали о дополнительном стрессе, который могут испытать легкие в определенных случаях.Повышенная масса тела. Сдавливание диафрагмы и органов брюшной полости из-за избытка жира, мешает легким расправляться и совершать полноценные дыхательные движения. Именно поэтому у полных людей часто возникает одышка, даже при минимальной нагрузке.Переживания и волнения, которые приводят к выработке определенных гормонов, таких как адреналин и кортизол, также негативно сказываются на функции дыхания, порой даже угнетают ее.«И замечание для курильщиков. Стресс вызывает желание курить больше, чем обычно», – отмечает доктор Стивен Балдассари из Йельского университета.К другим негативно влияющим на легкие обстоятельства, медики относят загрязненный пылевыми частицами воздух, который может стать причиной серьезной аллергии, а также инфекционные заболевания, ослабляющие дыхание, особенно у маленьких детей и пожилых людей.