Медики рассказали, какие факторы влияют на работу легких
Британские исследователи рассказали о дополнительном стрессе, который могут испытать легкие в определенных случаях.
Повышенная масса тела. Сдавливание диафрагмы и органов брюшной полости из-за избытка жира, мешает легким расправляться и совершать полноценные дыхательные движения. Именно поэтому у полных людей часто возникает одышка, даже при минимальной нагрузке.
Переживания и волнения, которые приводят к выработке определенных гормонов, таких как адреналин и кортизол, также негативно сказываются на функции дыхания, порой даже угнетают ее.
«И замечание для курильщиков. Стресс вызывает желание курить больше, чем обычно», – отмечает доктор Стивен Балдассари из Йельского университета.
К другим негативно влияющим на легкие обстоятельства, медики относят загрязненный пылевыми частицами воздух, который может стать причиной серьезной аллергии, а также инфекционные заболевания, ослабляющие дыхание, особенно у маленьких детей и пожилых людей.
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