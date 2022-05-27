Вакцины могут не защитить от постковидного синдрома

Даже вакцинированные люди, столкнувшиеся с заражением COVID-19, впоследствии могут страдать от постковидного синдрома, затрагивающего их лёгкие, мозг, сердце и другие органы. К такому печальному выводу пришли учёные из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.Предыдущие исследования показывали, что вакцинация, которая является критически важной в борьбе с пандемией коронавируса, надёжно защищает от риска постковидного синдрома. Однако теперь исследование показало, что уровень этого риска всё равно остаётся довольно высоким среди людей, которые прошли через прививку. Американские учёные установили, что среди вакцинированных людей со скомпрометированной иммунной системой, которые заразились COVID-19 после вакцинации, вероятность появления постковидного синдрома на 17% выше, по сравнению с теми, кто не имел проблем с иммунитетом и также вакцинировался, а потом тоже заболел.Однако по сравнению с непривитыми людьми, заразившимися коронавирусом, вакцинация всё-таки сокращает риск смерти на 34%, а вероятность развития постковидного синдрома на 15%. Ранее утверждалось, что вакцинация уменьшает вероятность смерти в несколько раз, а иногда даже звучала цифра в 98-99%. Сейчас она опустилась до 34%, и мы видим, что эта статистика постоянно меняется. Тем не менее исследование показало, что вакцины остаются наиболее эффективным способом профилактики некоторых самых опасных проявлений постковидного синдрома, включая тромбообразования в лёгких и крови.У прошедших через вакцины вероятность развития этих расстройств снижалась приблизительно на 49% и на 56% соответственно, по сравнению с теми, кто не вакцинировался. Вакцинация сокращала риск госпитализации и смерти от COVID-19. Но в отношении постковидного синдрома защита было довольно умеренной.