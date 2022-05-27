Снижает давление, холестерин и сахар: ученые назвали 7 причин начать кататься на велосипеде

Для тренировок на велосипеде не надо покупать абонемент или выделять много времени. И хотя врачи говорят, что пользы от велосипедных прогулок больше за городом, но и в городе можно найти повод лишний раз выбрать двухколесный транспорт.Сколько и в каком темпе полезно ездитьПо словам эндокринолога Зухры Павловой, чтобы почувствовать пользу для здоровья, ученые рекомендуют ездить на велосипеде примерно 1,5 часа в неделю — но не расслабленно, а так, чтобы слегка вспотеть. В то же время, как уточняет врач, даже полчаса неспешной езды может приносить пользу — например, снижать риск стенокардии на 16%.В своем телеграм-канале Зухра Павлова привела данные нескольких зарубежных исследований о пользе велосипедных поездок для здоровья.Так, ученые из Дании опубликовали в 2016 году результаты своего 20-летнего исследования с участием более 23 тысяч мужчин и женщин — их средний возраст составлял 43,5 года. Все участники пользовались велосипедом для поездок на работу или прогулок по Копенгагену. Причем, более 60% из них ежедневно сидели в седле всего 8,5 минуты, и только 20% — более 15 минут. Но и этого, согласно полученным результатам, вполне хватило для улучшенных показателей здоровья по сравнению с автомобилистами или пассажирами автобусов.«Задокументировано снижение риска смертности, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2-го типа, а также других неинфекционных заболеваний. Например, риск развития ишемической болезни сердца снижался на 19%. Более того, вступая в эксперимент, у велосипедистов изначально был более низкий индекс массы тела, чем у остальных. Если человек пересаживался на велосипед в процессе эксперимента, у него улучшалась ситуация с артериальным давлением и с углеводным и жировым обменом. У некоторых исчезал преддиабет (период, предшествующий заболеванию сахарным диабетом — Прим. Ред.)», — добавляет Зухра Павлова.Еще одно исследование, которое длилось 10 лет, проводили специалисты Лундского университета в Швеции. В нем участвовали более 20 тысяч человек в возрасте 40-60 лет, которые тоже ездили на велосипеде на работу. Результаты шведов показали, что по сравнению с контрольной группой велосипедисты на 15% реже страдали ожирением, на 13% реже — повышенным артериальным давлением, на 15% реже — повышенным уровнем холестерина и на 12% реже — преддиабетом или диабетом.Чем еще полезен велосипедЗащищает от депрессииТо, что в целом любая физическая активность полезна для психики и хорошего настроения— далеко не новость. Однако некоторые ее виды полезны особенно. Так, Йельские и оксфордские ученые провели масштабное исследование, в котором проанализировали данные более 1,2 миллионов американцев. Оно показало, что сильнее всего на улучшение самочувствия влияли регулярные занятия командными видами спорта. Также исследователи заметили положительные эффекты при езде на велосипеде, аэробике и занятиях в тренажерном зале. Однако не всегда увеличение нагрузки было связано с бОльшим улучшением настроения.«Исследователи наблюдали наибольший эффект при 45-минутной физической активности от трех до пяти дней в неделю. Однако они связали более трех часов упражнений с более плохим психическим здоровьем по сравнению с отсутствием упражнений», — отмечает издание Focus со ссылкой на результаты работы.Продлевает молодостьКроме того, оказалось, что любовь к активным велосипедным прогулкам способна продлевать молодость. По данным американских исследователей, всего три коротких интервальных «подхода к снаряду» в неделю помогают замедлить старение клеток — достаточно по 16 минут высокоинтенсивной езды на велосипеде за раз (чуть меньше часа суммарно за неделю).Как объясняют ученые, замедление старения клеток в этом случае может быть связано с резким увеличением во время тренировки так называемого клеточного дыхания (митохондриального дыхания).Лечит головную больВ одном из небольших исследований, о котором пишет Focus, ученые определили, как езда на велосипеде влияла на частоту и интенсивность мигрени. Участники исследования тренировались на выносливость трижды в неделю по 45 минут каждый раз. Тренировка включала, помимо велосипеда, занятия на кросс-тренажерах и быструю ходьбу. Результаты спортсменов исследователи сравнивали с контрольной группой, участники которой не занимались упражнениями на выносливость.Оказалось, что завершившие тренировки участники меньше страдали от мигреней и в принципе лучше справлялись с ними в повседневной жизни. Кроме того, у них уменьшилась интенсивность болей в голове и шее.