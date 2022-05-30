Врач объяснил, откуда берется ожирение

По словам специалиста, в России заболеванием страдает порядка 35 процентов населения. И эта цифра только растет. Виной всему образ жизни человека."Появилась абсолютная доступность еды. Образ жизни изменился и с точки зрения стресса и активности. Отсутствие адекватного питания (люди часто питаются фастфудом, устраивают углеводные перекусы), отсутствие подвижности (мы в основном перемещаемся в автобусах и автомобилях) привело к общемировой тенденции распространения заболеваемости ожирением", — отметил он в комментарии «Невским новостям».Кроме того, современные люди постоянно находятся в стрессе и тревожном состоянии. Стресс — один из многих генераторов арушения обмена веществ. Это провоцирует набор веса.