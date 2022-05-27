Медик Исаева указала на опасность привычки пить крепко заваренный чай

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Многие россияне пьют чай, который можно оценить как крепко заваренный – такая привычка таит в себе определенную опасность для здоровья.В комментарии врача-невролога Валентины Исаевой прозвучало предупреждение о возможном вреде крепкого чая для организма. По словам медика, люди часто недооценивают то влияние, которое этот напиток оказывает на нервную систему. Между тем, его воздействие может быть весьма ощутимым, давать негативные эффекты.«Крепкий чай повышает тревожность и вызывает нарушения сна», - заметила Исаева.Еще одна опасность, связанная с привычкой пить крепко заваренный чай, – это его способность вредить пищеварению.«Содержащийся в нем кофеин приводит к изжоге, кислотному рефлюксу, обострению гастрита и язвы».Вдобавок крепкий чай насыщен соединениями, которые препятствуют усвоению минеральных веществ. Исаева предупредила, что пристрастие к крепко заваренному чаю способствует уменьшению уровня железа, его дефициту. Также подобная привычка ведет к проблемам с сердцем, сосудами, костями, зубами.«За день следует выпивать не более пяти чашек некрепкого свежезаваренного чая», - резюмировала медик.