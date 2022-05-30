Эффективные протоколы лечения гипотериоза и гипертиреоза

Гипотиреоз, или снижение активности щитовидной железы, является очень распространенной проблемой, и для него есть много причин, в том числе питье хлорированной и фторированной воды и употребление в пищу бромированной муки. Другая основная причина гипотиреоза связана с повышенным уровнем обратного Т3, что происходит в ответ на токсичность тяжелых металлов. В таких случаях, успешное лечение должно включать в себя детоксикацию.Заболевания щитовидной железы это одна из наиболее распространенных проблем со здоровьем, с которыми мы сталкиваемся на данный момент. С практической точки зрения, есть много способов решить ее. В этом интервью доктор Джонатан Райт, новатор в области естественной медицины, делится собственными протоколами для устранения дисфункции щитовидной железы. Гипотиреоз, или понижение активности щитовидной железы, это крайне распространенная проблема, и для его появления есть много причин, в том числе питье хлорированной и фторированной воды и потребление бромированной муки.Джозеф Меркола: лечение гипотиреоза и гипертиреозаСколько йода необходимо для здоровья щитовидной железы?Йод также помогает защитить здоровье груди...Хорошие источники йодаПрограмма осмотра щитовидной железы доктора РайтаОтягчающие обстоятельства: аутоиммунный тиреоидитРоль токсичности тяжелых металловВыведение тяжелых металлов требует специального уходаХлор, фтор, бром находятся в той же группе, что и йод, и могут заменить его в щитовидной железе. Во-вторых, многие люди изначально не получают достаточно йода из рациона. Количества, которое вы получаете из йодированной соли, едва хватает чтобы не образовался зоб.Третья основная причина гипотиреоза связана с повышенным уровнем обратного Т3. Интересно, что в 95 процентах случаев его уровень вернется к норме после прохождения хелации с ЭДТА и унитиолом, которые вытягивают кадмий, свинец, ртуть и другие токсичные металлы. В сущности, токсичность тяжелых металлов может вызвать функциональную форму гипотиреоза.«Хорошо известно, что свинец и кадмий вмешиваются в производство тестостерона», говорит Доктор Райт. «Но не так широко известно, что обратный T3 стимулируется токсичными металлами, и это причина, по которой он повышается.В результате уровень может быть настолько высоким, что он крайне превосходит обычный T3. Вы находитесь в состоянии функционально гипотиреоза, даже если ваш ТТГ и свободный T3 в норме».Сколько йода необходимо для здоровья щитовидной железы?В Японии, суточная доза йода из рациона составляет в среднем 2000-3000 микрограмм (мкг) или 2-3 миллиграмма (мг), и есть основания полагать, что это может быть гораздо более адекватным количеством, чем рекомендуемые в США 150 мкг.Некоторые настаивают на еще более высоких количествах, например, д-р Браунштейн, который рекомендует 12,5 миллиграмм (мг) на регулярной основе. Другой сторонник больших количеств йода - Гай Абрахам, акушер-гинеколог и эндокринолог в Университете Южной Калифорнии.«Как ни странно, он практически не публиковал [свои работы], пока не ушел из университета Южной Калифорнии. Но после этого, он создал прекрасный веб-сайт, optimox.com, где вы можете ознакомиться с множеством бесплатных материалов», говорит доктор Райт.«Существует подробное исследование, показывающее, что щитовидная железа не начинает снижать активность, пока не достигается порог в 14-14,5 мг общего йода и йодида. Вероятно поэтому доктор Абрахам, а затем и другие, создали жидкости и таблетки, объемом 12 - 12,5 мг.Как ни странно, в 1829 году, д-р Люголь создал комбинацию йода и йодида. Две капли этого состава в точности равны 12,5 мг. Откуда мог об этом знать доктор Люголь? Мы не знаем. Но он так хорошо помогает людям с 1829 года, что по-прежнему продается (по рецепту), под названием раствор Люголя ...Как правило, в моей практике, я говорю: «Одна капля Люголя в шесть миллиграммов; шесть с четвертью. А для мужчин, у которых нет такого массива ткани молочной железы, можно ограничиться тремя. [Д]ля предотвращения рака, я хочу, чтобы женщины принимали больше, чем три миллиграмма».Йод также помогает защитить здоровье груди...По опыту доктора Райта, нет никаких побочных эффектов приема больше 12,5 мг йода в сутки, а в некоторых случаях более высокие количества могут принести пользу не только щитовидной железе. Есть убедительные исследования, которые свидетельствуют, что йод является не менее важным для здоровья груди, и что именно он, а не йодид, сочетается с липидами для образования молекул, которые фактически убивают клетки рака молочной железы.«Груди это большие губки для йода», отмечает Доктор Райт. «а не для йодида. За это отвечает щитовидная железа. Но если у вас в организме достаточно йода, эти молекулы просто ждут, чтобы убить новые клетки рака молочной железы!»По словам доктора Райта, йод также имеет решающее значение для других проблем, связанных с грудью, таких как фиброзно-кистозная болезнь молочной железы, при которой йод помогает почти каждый раз. Интересно, что в тяжелых случаях рекомендуется промазать йодом всю шейку матки.«В тяжелых случаях вы должны работать с доктором. Сделайте йодное смазывание», говорит Доктор Райт. «Чем хуже фиброзно-кистозная мастопатия, тем больше понадобится лечения. Но в этом случае, я практически могу дать гарантию возврата денег ... потому мне никогда не придется их возвращать».Тем не менее, для большинства разумно избегать приема таких высоких доз, если они не используют его в терапевтических целях в течение короткого периода времени. Я лично считаю, что добавки в 10 раз меньшей дозировке в несколько мг могут быть лучшим вариантом для большинства.Хорошие источники йодаКроме Люголя, водоросли или ламинарии являются отличным источником йода. Травники часто рекомендуют для здоровья щитовидной железы водоросль под названием Bladderwrack (латинское название: фукус пузырчатый).Вы можете найти его в виде порошка или в капсулах. Если хотите, можете использовать его в качестве приправы, так как он слегка соленый. Недостаток в том, что для приема трех миллиграммов в день, вы должны съесть как минимум пару чайных ложек.Также не может не тревожить потенциальная проблема радиации от реактора Фукусимы, который загрязнил большую часть водорослей в Японии. Поэтому обязательно смотрите на источник водорослей. Постарайтесь найти водоросли с норвежского побережья или максимально далеко от Японии. Хотя производители не начали обозначать свою продукцию как «свободная от радиации» вы можете проверить упаковку счетчиком Гейгера, прежде чем потреблять продукт.Программа осмотра щитовидной железы доктора РайтаД-р Райт всегда начинает с физического осмотра, на котором он ищет признаки дисфункции щитовидной железы. Это включает в себя такие симптомы, как сухость кожи, истончение наружных кромок бровей, небольшие накопления жидкости в лодыжках, запор, отсутствие потоотделения, увеличение веса и высокий уровень холестерина.Старый, но полезный способ это измерять температуру каждое утро и наблюдать, достигает ли она 98,6. Этот метод происходит из работы д-ра Брода Барнса еще 30-40-х годов. Д-р Барнс обнаружил, что если температура низкая, это надежный показатель снижения активности щитовидной железы (гипотиреоза).«В наше время, с множеством других факторов, я считаю, что этот способ полезен в некоторых случаях, но не во всех», говорит доктор Райт. «Но я хочу чтобы он подходил для всех».Что касается лабораторных испытаний, полный осмотр щитовидной железы включает анализы на тиреотропный гормон (ТТГ), общий Т4, свободный Т4, общий Т3, свободный Т3 и обратный Т3. Он предостерегает от доверия тесту ТТГ в качестве основного диагностического инструмента, несмотря на то, что это является нормой.Он основывает свои рекомендации на исследованиях д-ра Сент Джона О'Рейли, эксперта по вопросам здоровья щитовидной железы из Университета Шотландии, который показал, что анализ ТТГ практически никогда не коррелирует с клиническим состоянием пациента.По словам доктора Райта, уровень ТТГ не является верным показателем гипотиреоза, если он не высокий, скажем, около 5 или 10. Тиреоидная терапия существует примерно с 1890-х годов, и до того момента, как анализ на ТТГ стал нормой, средняя доза препаратов для щитовидной железы была почти вдвое больше, чем та, которую стали применять, когда начали обращать внимание на лабораторные испытания, а не клинические признаки.Д-р Сент-Джон О'Рейли рекомендует основывать диагноз на физическом осмотре и уровне свободного Т3, что является протоколом, которому доктор Райт следует в своей клинике.Отягчающие обстоятельства: аутоиммунный тиреоидитК сожалению, большинство людей, которым прописывают заместительную терапию тиреоидных гормонов, лечат синтетическими гормонами щитовидной железы, опять же, как правило, Т4, который обычно прописывается под торговыми марками Синтроид или Левотироксин.Традиционные врачи почти всегда назначают именно их, и те, кто этого не делает часто подвергаются резкой критике, и даже могут представать перед государственной медицинской комиссией. Это случилось со мной, и даже не я это прописывал.Я перестал лечить пациента, но писал об этом в новостной рассылке. Я был вызван на медицинскую комиссию, чтобы защитить свою позицию по предписыванию биоидентичного цельного гормона щитовидной железы, а не Синтроида или Левотироксина, даже при том, что моя статья сопровождалась ссылкой на исследования из престижного издания Журнала медицины Новой Англии.Д-р Райт также предпочитает биоидентичную замену экстракта щитовидной железы, и, как правило, начинает лечение с цельного тиреоидного гормона, полученного от животных (как правило, коров, овец, свиней).Роль токсичности тяжелых металловКак уже упоминалось в начале, одна из основных причин гипотиреоза связана с повышенным уровнем обратного Т3 из-за токсичности тяжелых металлов. В таких случаях доктор Райт рекомендует детоксикацию перед началом лечения щитовидной железы. Протокол детоксикации будет варьироваться в зависимости от уровня свинца, кадмия, ртути и других тяжелых металлов.«Некоторые люди эффективо избавляются от них за 10-15 процедур хелации. Есть другие люди, особенно живущие в крупных городах всю жизнь, которым нужно 30 или 40 процедур, чтобы извлечь все токсичные металлы", отмечает он. «В процессе вы должны убедиться, что посещаете врача, который следует протоколу Американского совета по хелатотерапии (ABCT).Хелация вытягивает токсичные минералы. Однако никто до сих пор не обнаружил материал для нее, который избавляется от токсичных металлов и не задействует нормальные - кальций, магний, цинк и медь.Врачи, которые проводят процедуру, должны периодически восполнять запасы нормальных минералов в организме в соответствии с показаниями начального теста хелации, на первой странице которого показаны все токсичные металлы, которые задерживаются в организме. Вторая страница, которую нельзя пропускать, показывает нормальные минералы».Выведение тяжелых металлов требует специального уходаПонятно, что это процесс, который вы не сможете пройти самостоятельно. Вам нужен тренер здоровья, надежный и уважаемый врач, который может выполнить соответствующие тесты и процедуры, который также может выписать соответствующие добавки и замещение гормонов щитовидной железы, которые вы не можете получить без рецепта.Устранение основанных на углероде токсинов, таких как гербициды и пестициды, можно ускорить через потоотделение в сауне. Протокол Хаббарда идет дальше и включает в себя использование ниацина, упражнений высокой интенсивности и саун на регулярной основе, чтобы помочь мобилизовать и вывести токсины. К сожалению, токсичные металлы сложно вывести с потом. Для этого вам нужен более агрессивный подход, например, хелация.