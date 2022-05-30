Чем полезен берёзовый сок

От болезней он, скорее всего, не избавит, зато станет источником многих полезных веществ и не навредит фигуре.Фитотерапия всегда была очень популярна: соки диких ягод, трав, корней и деревьев принимали для лечения любых болезней — от импотенции до туберкулёза. В этом есть логика. Например, берёзовый сок содержит 17 аминокислот, витамины C и группы B, марганец и цинк. А также гликозиды — производные сахаров, которые обладают мочегонным, обезболивающим, противовоспалительным и другими полезными эффектами.Тем не менее концентрации этих веществ вряд ли позволяют всерьёз рассматривать сок как лекарство. Например, литр берёзового сока содержит 3,2 мг витамина С, а его суточная норма — 75 мг для женщин и 90 мг для мужчин.И всё же польза от берёзового сока есть.Возможно, он улучшает состояние кожи и волосУчёные заменили берёзовым соком воду в косметических средствах и оценили, как новый состав подействует на клетки в пробирке. В результате фибробласты, которые обеспечивают подтянутость кожи, стали активнее делиться. Возможно, это связано с биофлавоноидами, ранее известными как витамин P, и фолиевой кислотой в соке.Полезен и витамин С. Он заставляет организм вырабатывать больше коллагена и защищает кожу от солнца.Поэтому берёзовый сок — перспективный компонент косметики. Правда, неизвестно, влияет ли он на кожу, если просто пить его.Является источником марганцаМарганец помогает поддерживать нормальный обмен жиров и уровень холестерина, а также влияет на половую, нервную и иммунную системы, укрепляет кости и мышцы. Его очень много в берёзовом соке: в 100 мл содержится 1 мг марганца, а суточная потребность для взрослого всего 2 мг.Помогает укрепить сердцеКроме марганца, в берёзовом соке преобладают ионы калия и кальция, которые регулируют сердечный ритм. А ещё там есть немного магния, цинка и меди, которые нужны всем клеткам.Утоляет жажду и не вредит фигуреНо в первую очередь — это вкусный напиток, который употребляют в Европе уже несколько веков.При этом в берёзовом соке меньше сахаров, чем в модном кокосовом молоке, а тем более — в газировке: 1,1 г на 100 мл против 4,62 г и 10,4 г. Так что лишних калорий он с собой не принесёт.Кому не нужно пить берёзовый сокОн подходит практически всем, но аллергикам нужно быть осторожнее. Особенно если есть реакция на пыльцу берёзы, а также перекрёстные провокаторы (яблоки, груши, вишню, сливу, орехи, морковь, сельдерей, картофель, томаты, огурцы).У 39% людей с аллергией на берёзовую пыльцу есть реакция и на сокИ помните про возможность отравления марганцем. Обычно оно возникает, если употреблять элемент постоянно в больших количествах, то есть свыше 9–11 мг в день для взрослых или 2–6 мг для детей. Кроме того, нужно быть осторожнее людям с проблемами печени, потому что у них марганец хуже выводится из организма и активнее накапливается в кровотоке.