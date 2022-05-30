Постоянно хочется сладкого. Что делать?

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Врач-гинеколог Людмила Мудрагель объяснила, с чем может быть связана постоянная тяга к сладкому и как ее преодолеть.В данном случае под сладким мы подразумеваем широкий спектр продуктов. Это могут не только конфеты и шоколад, но и разного рода выпечка.Эксперт уверяет, что с тягой к фаст-фуду все аналогично — работают те же самые механизмы.«Наша поджелудочная железа — это „латентный наркоман“, у которого очень быстро и легко формируются любые углеводные зависимости и привычки. И дальше уже нужны серьезные усилия, чтобы от этой зависимости избавиться», — отмечает специалист.Кроме того, с помощью сладостей и быстрых углеводов мы получаем дофамин, серотонин и эндорфины. И если других источников поступления этого «допинга» нет, организм будет постоянно требовать их хотя бы со знакомыми ему продуктами.Вывод — ищите новые источники удовольствия, и тогда вам будет легче отказаться от вредной пищи.Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что углеводы — это источник быстрой энергии. Правда, растрачивается эта энергия так же быстро, как и приходит.И возникает порочный круг. Организм требует подбрасывать «топливо» снова и снова, но оно малоэффективно.Источниками медленно расходующейся энергии являются белки и жиры. Старайтесь насыщать ими свой рацион.