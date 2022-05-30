Стоматолог Лапушкина: пережитый стресс может оставить вас без зубов

«Все болезни от нервов», — эта крылатая фраза известна многим. Но как стресс связан со здоровьем полости рта? Неужели при постоянных переживаниях можно остаться без зубов? Как оказалось — вполне.Конечно, полностью согласиться с фразой «все болезни — от нервов», нельзя, поскольку есть еще инфекции, травмы и многие иные патологии. Но и отрицать роль стресса в развитии патологий внутренних органов, скелета, мышц, нервной системы и обмена веществ — нельзя. Острый запредельный стресс или хронический ежедневный, они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но каким образом стресс влияет на зубы?Стоматологи утверждают, что со стрессом связно достаточно много отрицательных влияний, разрушающих зубы и провоцирующих проблемы с деснами, ухудшающих состояние слизистой рта. «Доктор Питер» обсудил влияние стресса на зубы и десны с врачом-стоматологом Юлией Лапушкиной.Только спокойствиеПервое, что хочется сразу отметить — не нужно бояться стоматологов и любых видов лечения. Современная стоматология делает все, чтобы вы проходили лечение в максимально комфортных условиях и без боли. Это важно еще и потому, что выброс надпочечниками гормонов стресса приводит к снижению действия анестетиков (обезболивающих препаратов, применяемых в ходе лечения). То есть своим страхом вы сами ухудшаете себе ситуацию. Поэтому возьмите себя в руки — быстрее и эффективнее полечите все проблемные зубы.Кортизол ухудшает здоровье пародонтаЦелый ряд исследований в разных странах подтверждает, что повышение уровня кортизола — главного гормона стресса, отрицательно отражается на состоянии всех тканей пародонта. Сначала уточним, что же такое пародонт, чтобы вы понимали глобальность проблемы — это все те ткани, которые окружают каждый зуб.Это десны, ткани надкостницы, сам костная ткань в лунке, где стоит зуб, область альвеолярного отростка, цемент корня и периодонт (связочный аппарат зуба). Проще говоря, при стрессе страдают все ткани вокруг зубов, что ведет к неприятностям, вплоть до расшатывания зубов и их потери.Снижается иммунная защитаПоскольку стресс негативно отражается на всем организме, закономерно страдает иммунная защита. Ухудшается выделение секреторных иммуноглобулинов, факторов неспецифической защиты. Это позволяет условно-патогенной флоре, которая всегда есть в полости рта, активизироваться и провоцировать различные виды инфекционно-воспалительных процессов.Это и рецидивы герпетической инфекции, и разные формы стоматитов, и гингивиты. Кроме того, снижение иммунной защиты позволяет активнее размножаться особым бактериям — кариесогенным, к числу которых относят Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius.Проблемы с выработкой слюныНа фоне стрессов нередко страдает выработка слюны, возникает сухость во рту и проблемы с деснами, зубами и дурной запах изо рта. Нарушение состава и свойств слюны снижает ее бактерицидное. Это ведет к массе неприятных последствий — укоряется образование на зубах налета и камня.Зубные отложения — основная причина болезней десен, например, гингивита, пародонтита. В ходе этих заболеваний могут появляться неприятные ощущения в полости рта. А рецессия (опущение) десны приводит к появлению гиперестезии — повышенной чувствительности зубов в ответ на действие холодного.Дефицит слюны повышает риск кариеса, поскольку одна из функций слюны — реминерализация зубов. Помимо этого слюна очищает полость рта от остатков пищи, бактерий, уменьшает кислотность, предотвращая разрушение эмали. На фоне вредных привычек (курения или приема алкоголя) проблемы с выработкой слюны только ухудшаются.Галитоз как результат стрессаНеприятный запах изо рта возникает при недостатке слюны и проблемах гигиены, которые возможны на фоне стресса. В обычных условиях слюна помогает связывать и растворять, устранять изо рта ароматические соединения, которые продуцируются бактериями, обитающими в зубном налете.При нехватке слюны и сухости рта молекулы попадают в выдыхаемый воздух и провоцируют несвежее дыхание. Частично может помочь отказ от курения, острой и сильно соленой пищи, алкоголя и прием достаточного количества воды. Но пока вы не устраните стрессорные факторы, проблем не решится.Скрип зубами вреденНа фоне стресса многие люди в ночное время скрипят зубами. Это вредно для здоровья — возникает патологическая стираемость зубов, страдают жевательные мышцы и височно-нижнечелюстной сустав. Постепенно зубы начнут разрушаться, страдает пережевывание пищи, и возникают нарушения со стороны пищеварительной системы. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава — одна из причин хронической головной боли, что также только усиливает стресс.Шоколад, фастфуд, алкоголь…Нередко в состоянии стресса возникает желание поесть сладкого или выпить. Это на время успокаивает нервы. И мы начинаем «заедать» стресс или заливать его большим количеством алкоголя. Зачастую на фоне этого люди в стрессе пренебрегают гигиеническими привычками, не чистят зубы, отказываются от регулярного посещения стоматолога. Как результат зубы буквально «сыплются», разрушаются и выпадают. Это только ухудшает ситуацию.