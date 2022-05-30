Диетолог Гинзбург назвал 5 способов снизить вред от употребления алкоголя

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Безопасных доз алкоголя не существует — об этом уже давно твердят врачи. Однако у всех в жизни случаются застолья и вечеринки. Диетолог объясняет, как можно минимизировать вред для организма.Любое спиртное — это удар по нашему организму, от которого страдают пищеварительная, нервная, эндокринная и другие системы. Конечно, в некоторых случаях соблазн очень велик: вас пригласили на праздник, где много веселых людей, вкусной еды, увлекательных бесед и, конечно же, алкоголя. Вечеринки — часть нашей жизни, главное, чтобы человек знал меру и понимал, что если есть возможность отказаться от спиртного или выпить меньше, то нужно обязательно ее использовать.Так, если вы все-таки решили употребить спиртное, то важно помнить: алкоголь всегда нужно закусывать. Однако лучше отказаться от сладких продуктов, а также от еды, в которой много специй или усилителей вкуса, говорит диетолог.«Как закуска может нести вред, так и сам алкоголь. Для больных гипертонией вредна соленая закуска. Для них и алкоголь вреден, но вместе с такой закуской станет еще хуже», — пояснил эксперт информационному порталу «Ura.ru».Также не стоит запивать алкоголь сладкими газированными напитками.Еще одна важная деталь: спиртное нельзя принимать на голодный желудок. Даже если вам кажется, что вы можете спокойно обойтись без ужина, а потом отправиться на вечеринку, поверьте: для организма это будет двойной удар.Также перед застольем стоит поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя, говорит диетолог. Это мясо, рыба и овощи. Ими же нужно и закусывать.И еще один важный момент: пить нужно как можно реже, а делать это стоит медленно. Ведь чем быстрее алкоголь всасывается, тем глубже опьянение и выше токсическое действие. Так, например, в бокале шампанского алкоголя меньше, нежели в бокале коньяка. Однако из-за скорости всасывания опьянение после игристого наступает быстрее. Поэтому не стоит считать, что если в напитке меньше спиртного, то он не так сильно навредит вашему здоровью. Это распространенный миф, в который давно пора перестать верить.Как понять, что развивается зависимостьИногда «раннего» алкоголика довольно сложно обнаружить — такой человек может продолжать вести привычный образ жизни, исправно ходить на работу, общаться с семьей и друзьями. Еще сложнее, если он живет один. Никто не знает, что происходит с ним вечерами. Специалист по здоровью, нарколог Мартин Престон рассказал, по каким признакам можно распознать начинающуюся алкогольную зависимость.