В чем разница между растворимой и нерастворимой клетчаткой

Нерастворимая и растворимая клетчатка работают вместе, помогая контролировать уровень холестерина, обеспечивая бесперебойную работу пищеварительной системы и давая другие оздоровительные эффекты.Клетчатка является одним из тех питательных веществ, которых, по мнению врачей, большинство из нас не получает в достаточном количестве. Присутствующая в основном в растениях – овощах, фруктах, цельнозерновых, бобовых, орехах, семенах – клетчатка представляет собой тип углеводов, который не переваривается и проходит непереваренным через весь пищеварительный тракт. Клетчатка существует в двух формах: растворимой и нерастворимой, каждая из которых обеспечивает определенные плюсы для здоровья,Большинство растительных продуктов содержат оба типа клетчатки в разном количестве. Исследования показывают , что вместе они образуют мощное сочетание для поддержания здоровья кишечника и снижения риска хронических заболеваний, включая диабет, болезни сердца, некоторые виды рака. Также это полезно для снижения весаЧто такое растворимая клетчатка? Это тип клетчатки, которая поглощает воду, образуя гель в пищеварительном тракте и облегчая прохождение стула. Из-за своей способности поглощать воду и набухать растворимая клетчатка помогает замедлить переваривание углеводов и других питательных веществ, предотвращая внезапные скачки уровня глюкозы в крови. Также вязкая растворимая клетчатка может снижать уровень холестерина, связывая холестерин и жир в пище и выводя их из организма через стул.Людям с синдромом раздраженного кишечника , употребление растворимой клетчатки может помочь справиться с такими симптомами, как диарея и жидкий стул, сделав стул более густым.Какие продукты содержат растворимую клетчатку.Бобовые: горох, фасоль, чечевица.Цельнозерновые: овес, ячмень.Овощи: брюссельская капуста, сладкий картофель, морковь, горох.Фрукты: апельсины, авокадо, яблоки, груши.Семена: подорожник, чиа, лен.Что такое нерастворимая клетчатка? Данный тип клетчатки не впитывает воду. Нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула и притягивает воду к толстой кишке, делая стул мягким, легко проходимым.Какие продукты содержат нерастворимую клетчатку.Жесткие части овощей и фруктов: например, кожура яблок, стебли брокколи и спаржи.Цельное зерно.Отруби, пшеничные или овсяные.Орехи.Сколько клетчатки нужно есть каждый день? Последние диетические рекомендации говорят, что нужно стремиться к употреблению 30 граммов.«Короче говоря, растворимая клетчатка образует гель и действует как губка, помогая избавиться от жира и холестерина, в то время как нерастворимая клетчатка увеличивает объем стула. Оба типа клетчатки необходимы для поддержания здоровой пищеварительной системы и общего самочувствия. Помните, если вы увеличиваете потребление клетчатки, также увеличьте потребление жидкости, воды»