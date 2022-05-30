Фитонутриенты, придающие цвет плодам растений, приносят много пользы для организма
Красный пигмент содержит большое количество каротиноидов. Эти соединения обладают противовоспалительными свойствами, способствуют укреплению иммунитета и уменьшают воздействие свободных радикалов на клетки.
Плоды желтого цвета имеют в составе лютеин, нужный для зрения, бромелаин, помогающий бороться с лишним весом и много антиоксидантов, обеспечивающих молодость клеток всего организма.
Фиолетовые и синие растительные плоды оказывают положительное действие на сосудистую систему человека, укрепляют сердце, регулируют давление и улучшают кровоснабжение головного мозга.
Зеленые овощи и фрукты обеспечивают здоровье нервной системы, способствуют уменьшению проявлений вегето-сосудистой дистонии и замедляют дегенеративные заболевания мозга.
Белые и коричневые плоды помогают нормализовать циркуляцию жидкостей в организме, они снимают отеки и облегчают работу почек.
И, конечно, все без исключения овощи, фрукты и зелень содержат клетчатку, которая необходима для правильного пищеварения и бесперебойной работы кишечника.
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