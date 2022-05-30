Собаки помогают справляться со стрессом даже виртуально

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Учёные из Университета Британской Колумбии решили определить, способно ли виртуальное общение с животными также повлиять на психику человека, как и личный живой контакт. Оказалось, что собаки помогают учащимся снижать уровень стресса как при «живом» общении, так и в режиме онлайн.Уже является аксиомой способность домашних животных положительно влиять на психику людей, которые к ним хорошо относятся. Существуют различные виды терапии, где используются не только кошки или собаки, но даже и лошади, помогающие укреплять психологический настрой людей в самых разных обстоятельствах. Животные уменьшают уровень стресса, снижают интенсивность тоски и одиночества, помогают заводить новых друзей и тем самым расширять социальные контакты. С момента начала пандемии спрос на домашних животных только вырос.Однако все их положительные свойства были научно подтверждены при личных контактах животных и человека. И вот теперь канадские учёные решили выяснить, а могут ли животные влиять на показатели стресса у группы студентов не только при личном присутствии рядом с ними, но и в ходе виртуального общения, то есть с экранов смартфонов или компьютеров. В исследовании приняли участие более 460 студентов, которые общались с собаками вживую или посредством интернета.Даже те студенты, которых собаки посещали только виртуально, всё равно сообщали о положительных эмоциях после подобного общения. Измерение уровня стресса, одиночества и других характерных факторов психологического самочувствия показали, что животные способны оказывать необходимое человеку психологическое воздействие как при личном контакте, так при виртуальном. Причём продолжительность виртуальных сеансов оставляла всего от 5 до 7 минут, но и они уже эффективно уменьшались стресс и укрепляли общее психическое самочувствие.