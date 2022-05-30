Здоровые продукты, из-за которых могут появиться камни в почках

Мочекаменная болезнь — заболевание, известное сложной диагностикой и комплексным подходом к лечению. Давайте выясним, какие продукты могут вызвать данную патологию и стоит ли полностью отказываться от продуктов с высоким содержанием соли.Одни из ведущих факторов в развитии мочекаменной болезни — это недостаточное потребление обычной питьевой воды и нерациональное питание, содержащее большое количество веществ, способствующих образованию в почках нерастворимых солей. Поэтому одними из ключевых факторов в лечении и профилактике МКБ закономерно считают питьевой режим и определенные диетические ограничения.«Доктор Питер» обсудил со Станиславом Сосновским врачом урологом-андрологом, репродуктологом, кандидатом медицинских наук основные продукты, которые стоит ограничить либо совсем исключить из рациона людей с камнями в почках.Можно ли пить минеральную воду при мочекаменной болезниВопреки стереотипам, минералка при МКБ — не лучшее решение. Более того, большинство врачей рекомендуют людям с таким диагнозом ограничиться водой без минерализации. Для этого достаточно установить специальный фильтр, но строго после анализа воды. По результатам анализа можно подобрать подходящее оборудование для минерализации, так как вода существенно отличается в зависимости от местности и даже от района города.А как же «Боржоми» и «Ессентуки»?Наверняка многие зададутся вопросом о том, можно ли включить лечебную минеральную воду в рацион при МКБ. Развеем еще один миф: нет, такая вода не подходит для регулярного употребления при болезнях почек. Прежде всего, это связано с особенностями химического состава воды и ее повышенной минерализацией. По итогам исследований, солей в минералке в десятки раз выше, нежели в обычной проточной воде.Для нормальной фильтрации воды почками человеку необходимо пить не менее 2 литров жидкости ежедневно. Если заменить обычную воду минеральной, почки попросту не справятся с фильтрацией, что приведет к образованию камней или усугублению уже имеющейся патологии.Важно! При обострении МКБ пить сильноминерализованную воду строго запрещено — она может провоцировать острые приступы боли (почечную колику) или усиливать скорость роста камней.Как быть с солью?Мочекаменная болезнь — не повод для полного отказа от соли. Полное исключение соли из рациона приведет к блокировке чувства жажды, уменьшению объема потребляемой жидкости, увеличению концентрации мочи и ускорению процесса образования новых камней в почках.Проверенная тактика — ограничить потребление соли — не более чем 5 г в сутки. Практика показывает, что сокращение соли в рационе стоит дополнить включением в него поливитаминных комплексов, а также разрешенных диетой фруктов и овощей.Продукты с щавелевой кислотойСамые распространенные камни — оксалаты, образуются при потреблении продуктов, богатых щавелевой кислотой. Поэтому тем людям, которые склонны к образованию камней или уже страдают от МКБ, нужно до минимума сократить салат, ревень, шпинат, сельдерей, петрушку как источник оксалатных соединений.Кроме того, нужно быть аккуратнее с витамином С: в организме он трансформируется в щавелевую кислоту и может способствовать образованию камней. Стоит ограничивать смородину, цитрусы, кислые яблоки и шиповник.Если камни уратные — ограничим пуриныПри склонности к образованию уратных камней стоит ограничить продукты, богатые пуриновыми основаниями. Они будут повышать уровень мочевой кислоты и ее солей, способствуя образованию в почках камней. Сюда относят следующие продукты:сардины;форель;анчоусы;сушеные белые грибы;тунец с маслом;капуста.Сократить продукты и напитки с кофеиномЕще одними провокаторами образования камней в почках являются кофе и напитки, продукты с содержанием кофеина. Они стимулируют усиленное выведение кальция с мочой, и его соли оседают в почечных лоханках и мочевом пузыре. Эта связь достоверно доказана в ходе клинических исследований.Потребление трех и более чашек кофе приводит к резкому повышению потерь кальция с мочой. Дополнительно в мочу уходят магний, цитраты, другие соединения, которые участвуют в камнеобразовании.Под запрет: нездоровые напиткиТем людям, которые страдают от мочекаменной болезни, стоит отказаться и от пива, и от любого другого алкоголя. Все спиртные напитки плохо влияют на работу мочевыделительной системы, провоцируя усиленный выход жидкости с мочой и обезвоживание. Это нарушает способность почек выводить соли, формируя более концентрированную мочу, осаждая соль. Особенно опасны в плане образования камней потребление вина и пива.Пункт второй — сладкие газировки. В напитках, которые объединены общим названием «кола», содержится большое количество фосфорной кислоты. Она провоцирует изменения в работе мочевых путей, повышает риск образования камней и формирования почечных патологий. Сладкие напитки опасны содержанием в них кукурузного сиропа. Он также провоцирует образование мочевого песка и солей.