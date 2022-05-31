Исследование: Последствия от сотрясения мозга могут проявляться годами
Так, в некоторых случаях постконтузионный синдром проявлялся через несколько лет не менее сильно, чем сразу после сотрясения. Человек ощущает тревогу, бессонницу, головокружения, другие расстройства нервной системы, и все это не связано с его текущим состоянием здоровья. Кроме этого, специалисты выяснили, что женщины испытывают последствия чаще, и на протяжении более длительного периода, чем мужчины. В среднем, у слабого пола такое встречается в два раза чаще.
«По словам пациенток, посттравматическое расстройство влияет на возможность выполнения ими своих трудовых обязанностей», – рассказал один из исследователей.
Результаты сравнивались с опросами тех людей, у которых никогда не было сотрясений мозга или черепно-мозговых травм.
Пока специалисты не смогли сделать вывод о том, как избежать долгосрочных последствий и какая терапия поможет пациентам предотвратить их. Так что сейчас врачи могут посоветовать просто стараться уберегать голову от травм.
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