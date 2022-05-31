Исследование: Последствия от сотрясения мозга могут проявляться годами

Такое заявление сделали специалисты из Новой Зеландии, после изучения на протяжении восьми лет 150 пациентов, перенесших сотрясение мозга. Оказалось, даже легкий вариант может приводить к долговременным последствиям.

Так, в некоторых случаях постконтузионный синдром проявлялся через несколько лет не менее сильно, чем сразу после сотрясения. Человек ощущает тревогу, бессонницу, головокружения, другие расстройства нервной системы, и все это не связано с его текущим состоянием здоровья. Кроме этого, специалисты выяснили, что женщины испытывают последствия чаще, и на протяжении более длительного периода, чем мужчины. В среднем, у слабого пола такое встречается в два раза чаще.

«По словам пациенток, посттравматическое расстройство влияет на возможность выполнения ими своих трудовых обязанностей», – рассказал один из исследователей.

Результаты сравнивались с опросами тех людей, у которых никогда не было сотрясений мозга или черепно-мозговых травм.

Пока специалисты не смогли сделать вывод о том, как избежать долгосрочных последствий и какая терапия поможет пациентам предотвратить их. Так что сейчас врачи могут посоветовать просто стараться уберегать голову от травм.
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Добавил lavrentiya в категорию Неврология

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