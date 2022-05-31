Кардиолог Жито рассказал, как и зачем вести дневник давления

Контролировать давление необходимо, даже если повышенные показатели на тонометре никак не сказываются на здоровье. Гипертоникам кардиологи советуют вести записи и фиксировать цифры в дневнике давления. Что это такое и как правильно его вести?Ваше давление скачет или показатели устойчиво отклоняются от нормы — значит, настало время время сходить к врачу, чтобы понять причину сбоев в организме.Гипертонию как диагноз ставят пациенту, когда у него высокое давление наблюдается во время двух визитов к врачу с интервалом в 7 дней. Высокое — это выше 140 на 90 мм в состоянии покоя. Бывает, что давление подскакивает в кабинете врача из-за синдрома белого халата, но это доктора тоже учитывают.Врач назначит пациенту с гипертонией медикаментозное лечение, а также порекомендует вести дневник давления. Что это такое?Дневник давления — главные правила— В дневнике давления пациент прописывает изменения верхнего систолического и нижнего диастолического давления, показатели пульса, данные о самочувствии, график приема препаратов от давления, а также прием любых других препаратов, чтобы отследить какие лекарства могли вызвать резкие изменения, — объяснил «Доктору Питеру» врач-кардиолог Алексей Жито.К примеру, эндокринологические препараты способны повышать или снижать давление.- В дневнике рекомендуется отражать питание в течение суток и даже эмоциональную картину дня: гнев, радость, переживания и так далее. Можно сказать, что в дневник необходимо записывать все, что может повысить или снизить артериальное давление, — уточняет врач-кардиолог.Дневник давления — это своего рода аналитика, с помощью которой врач может увидеть картину общего состояния пациента. Записи делаются с той периодичностью, которую назначает доктор. Чаще всего два раза в день — утром и вечером.Реагируете на погоду? Запишите это- Термин «метеозависимость» официальной медициной не до конца признан, но такая зависимость может быть, — говорит врач. — Наш организм — это сложный механизм, который реагирует на определенные погодные изменения заметными отклонениями от нормы, например, повышением или понижением артериального давления, возникновением сильной головной боли. Может отмечаться нарушение сердечного ритма и даже повышение уровня лейкоцитов в крови. При изменении уровня артериального давления сосуды могут расширяться и давление падает. А у гипертоников, у которых нарушен сосудистый тон, наоборот, сосуды сужаются и давление повышается. Таким образом, метеозависимость может проявляться как у гипотоников, так и у гипертоников.Погодные изменения и их влияние на состояние и показатели давления тоже стоит записывать в дневник давления, обращает внимание кардиолог.- Если метеозависимость сохраняется, то нужно скорректировать путь лечения. Можно назначить не только медикаментозное лечение, но и предложить альтернативное. Например, укреплять или тренировать сосуды: посещать сауну, баню (нужно обязательно проконсультироваться со специалистом, если имеются отклонения), бассейн. Рекомендованы физические нагрузки и, конечно, отказ от вредных привычек: курение, алкоголь, — рекомендует доктор.