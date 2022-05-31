Токсические гепатиты: чем опасен бесконтрольный прием витаминов
Пандемия заканчивается, но привычка осталась. При этом бесконтрольный прием витаминов может привести к серьезным последствиям для здоровья.
Так, по словам эндокринолога Олеси Гуровой, витамин A в больших дозах может повлиять на плод при беременности.
— При более или менее адекватном питании человек, если мы не говорим про какую-нибудь Африку, не нуждается в дополнительном приеме витаминов, потому что все микроэлементы получает из еды, — подчеркнула врач.
Нередко россияне увлекаются не витаминами, а модными БАД, содержащими порой не очень понятные ингредиенты. Это приводит к печальным последствиям. По словам Гуровой, речь идет о токсических гепатитах — это основная проблема, с которой врачи сейчас сталкиваются.
Токсическим гепатитом называют заболевание печени, которое развивается в результате попадания в организм вредных веществ. В данном случае, это переизбыток добавок. Речь также может идти о лекарствах, алкоголе, токсинах грибов. Токсические вещества действуют на клетки печени, вызывают их воспаление и гибель. Токсический гепатит проявляется увеличением печени, болями в правом подреберье и желтухой.
Одновременный прием сразу нескольких добавок опасен — суммарно они могут оказывать токсический эффект. Витамины показаны только тогда, когда установлен их дефицит, отметила специалист.
Признаки хронического токсического гепатита:
Боли в правом подреберье, усиливающие после еды;
Тяжесть в правом подреберье;
Температура тела 37-37,50С;
Тошнота, рвота;
Снижение аппетита;
Горечь во рту, вздутие живота, понос — в результате нарушения оттока желчи;
Утомляемость;
Кожный зуд;
Увеличение печени и селезёнки.
Избыток витаминов в организме может вызвать гипервитаминоз. Прежде всего, он касается жирорастворимых витаминов: А, D, E и K. С большим потреблением витаминов, растворимых в воде организм справляется, выводя их с мочой.
Симптомы гипертвитаминоза:
кожные высыпания, шелушение кожи
зуд
повышенная возбудимость
выпадение волос
головная боль
тошнота и рвота
боль в суставах
лихорадка.
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