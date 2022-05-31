Токсические гепатиты: чем опасен бесконтрольный прием витаминов

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В пандемию коронавируса перепуганные болезнью и ее последствиями люди особенно трепетно стали относиться к витаминам. Некоторые поглощали их чуть ли не горстями, например, огромную популярность приобрел витамин D.Пандемия заканчивается, но привычка осталась. При этом бесконтрольный прием витаминов может привести к серьезным последствиям для здоровья.Так, по словам эндокринолога Олеси Гуровой, витамин A в больших дозах может повлиять на плод при беременности.— При более или менее адекватном питании человек, если мы не говорим про какую-нибудь Африку, не нуждается в дополнительном приеме витаминов, потому что все микроэлементы получает из еды, — подчеркнула врач.Нередко россияне увлекаются не витаминами, а модными БАД, содержащими порой не очень понятные ингредиенты. Это приводит к печальным последствиям. По словам Гуровой, речь идет о токсических гепатитах — это основная проблема, с которой врачи сейчас сталкиваются.Токсическим гепатитом называют заболевание печени, которое развивается в результате попадания в организм вредных веществ. В данном случае, это переизбыток добавок. Речь также может идти о лекарствах, алкоголе, токсинах грибов. Токсические вещества действуют на клетки печени, вызывают их воспаление и гибель. Токсический гепатит проявляется увеличением печени, болями в правом подреберье и желтухой.Одновременный прием сразу нескольких добавок опасен — суммарно они могут оказывать токсический эффект. Витамины показаны только тогда, когда установлен их дефицит, отметила специалист.Признаки хронического токсического гепатита:Боли в правом подреберье, усиливающие после еды;Тяжесть в правом подреберье;Температура тела 37-37,50С;Тошнота, рвота;Снижение аппетита;Горечь во рту, вздутие живота, понос — в результате нарушения оттока желчи;Утомляемость;Кожный зуд;Увеличение печени и селезёнки.Избыток витаминов в организме может вызвать гипервитаминоз. Прежде всего, он касается жирорастворимых витаминов: А, D, E и K. С большим потреблением витаминов, растворимых в воде организм справляется, выводя их с мочой.Симптомы гипертвитаминоза:кожные высыпания, шелушение кожизудповышенная возбудимостьвыпадение волосголовная больтошнота и рвотаболь в суставахлихорадка.