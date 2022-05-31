Даже шопинг: четыре повседневных занятия, которые снижают риск инфаркта на 35 процентов

Снизить риски появления опасного для жизни заболевания возможно, говорят врачи. И помочь вам в этом могут самые простые повседневные дела.Инфаркт — самая частая причина смерти людей на всем земном шаре. При первом подозрении на сердечный приступ необходимо вызвать скорую помощь — отказ от помощи специалиста может стоить вам жизни. И чем раньше вы заподозрите опасное заболевание, тем лучше.К основным симптомам инфаркта относятся:боль в грудное клетке;покалывание в левой части грудной клетки;одышка;головокружение;сильная потливость;боль, которая отдает в левую руку;спутанность сознания.Опасную патологию можно предупредить, говорят врачи. И одно из главных правил — это стараться как можно больше двигаться. Однако некоторые люди воспринимают этот совет слишком буквально: если доктор сказал, что надо двигаться, значит, надо ходить в спортзал, изматывать себя тренировками. Но все совсем не так. Вы можете не быть фанатом спорта, но все равно помогать своему сердцу, пишет британское издание Express. Для этого стоит обратить внимание на некоторые повседневные дела.Чаще ходите по лестницамДаже если вы живете совсем невысоко — неважно. Здесь главное — регулярность. Многочисленные исследования доказали, что подъем по лестнице — прекрасная физическая нагрузка для нашего сердца. Если же вы живете слишком высоко, то не нужна изнурять себя: часть пути пройдите по лестнице, а остальную часть уже поднимайтесь на лифте.Ухаживайте за садом и огородомТрадиционные дачные хлопоты — прекрасная замена фитнес-залу и отличная нагрузка на сердце. Ведь вам придется вставать, приседать, наклоняться… Когда дачный сезон закончиться, то можно придумать альтернативу этим хлопотам, например, стараться подольше гулять, а на выходных ходить в бассейн или танцы.Уборка по дому — тоже пользаРобот-пылесос, посудомойка и стиральная машинка, приборы, без хозяйки намывающие окна — все эти умные домашние помощники очень упрощают нашу жизнь. Но есть у них и очень большой минус — двигаться мы благодаря им стали гораздо меньше. Попробуйте включить любимую музыку и навести чистоту в доме «по старинке». Вы не только сердцу поможете, но еще и похудеете!Купленные продукты в пакеты и домойЕсли вы привыкли сумки с продуктами отвозить домой на машине, то от этой привычки иногда тоже стоит отказываться. Конечно, если вы закупаетесь перед торжеством — это одна история. Но если вам нужно купить молока, немного овощей, мяса и хлеба, то это все можно донести самостоятельно. Представьте, что сумки с едой — ваши маленькие гантели.«Регулярная активность не только защищает ваше сердце, но и может помочь вашему общему самочувствию, повышая настроение, улучшая вашу концентрацию и память, а также помогая вам лучше спать. Старайтесь, чтобы минимум 150 минут в неделю вы были физически активны», — говорят эксперты Британского кардиологического фонда.