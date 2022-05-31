В России почти совсем перестали тестировать на коронавирус

Количество положительных тестов на COVID-19 в России практически сравнялось с числом госпитализированных. А это говорит о том, что тесты россияне делать перестали.За последние сутки в России зарегистрировано 3 523 новых заражений коронавирусом, при этом госпитализировано 2 536 человек, что составляет более 70%. С учётом того, что вариант Омикрон, господствующий на территории нашей страны, лишь в редких случаях вызывает необходимость в госпитализациях, можно легко предположить, что столь радужная статистика говорит о прекращении масштабного тестирования россиян. А в реальности, количество положительных тестов составляло бы около 60 000 человек в сутки при таких показателях госпитализаций. Но россияне тестировать себя перестали.Этому поспособствовал тот факт, что теперь для поездок во многие страны и российские регионы уже не требуется проходить через ПЦР-тесты и даже предъявлять сертификаты о вакцинации. И если коронавирус не вызывает тяжелых симптомов, то люди продолжают жить обычной жизнью, принимая его за простуду.За истекшие сутки в нашей стране от коронавируса выздоровело 5 486 человек, однако в 72 российских регионах отмечается увеличение количества госпитализаций. И только в 8 регионах эта цифра снижается. Также за сутки скончались 88 россиян, что несколько больше вчерашней отметки, составившей 74 летальных исхода.