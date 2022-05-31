Как сохранить здоровье сердца и сосудов
Доктор рекомендует регулярно делать утреннюю зарядку. Также, по ее мнению, стоит брать перерывы на сидячей работе ради коротких прогулок.
"Когда человек ведет сидячий образ жизни, происходит застой жидкости в тазу. Могут растягиваться сосуды, повышаться давление. В таком организме сердечно-сосудистая система работает в разы хуже",— объяснила эксперт.
Специалист утверждает, что из рациона необходимо исключить продукты с содержанием трансжиров, так как качество сосудов ухудшается из-за большого количества промышленного питания. К такой еде относятся фастфуд и полуфабрикаты. Врач также настоятельно советует заменить ягодами и фруктами сладости.
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