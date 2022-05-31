Как сохранить здоровье сердца и сосудов

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Важно следить за питанием и физической активностью для правильной работы сердечно-сосудистой системы. Об этом заявила врач-диетолог Анжелика Дюваль.Доктор рекомендует регулярно делать утреннюю зарядку. Также, по ее мнению, стоит брать перерывы на сидячей работе ради коротких прогулок."Когда человек ведет сидячий образ жизни, происходит застой жидкости в тазу. Могут растягиваться сосуды, повышаться давление. В таком организме сердечно-сосудистая система работает в разы хуже",— объяснила эксперт.Специалист утверждает, что из рациона необходимо исключить продукты с содержанием трансжиров, так как качество сосудов ухудшается из-за большого количества промышленного питания. К такой еде относятся фастфуд и полуфабрикаты. Врач также настоятельно советует заменить ягодами и фруктами сладости.