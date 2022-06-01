Врач Гинзбург назвал наиболее полезные для здоровья летние фрукты
«Яблоко является наиболее полезным летним фруктом», - заметил доктор Гинзбург в интервью.
Врач-диетолог уточнил, что яблоки насыщены кверцетином – биоактивным веществом, которое действует как антиоксидант, препятствует развитию атеросклероза, способствует здоровью сосудов и более долгой продолжительности жизни.
«В день стоит есть не менее двух-трех яблок», - высказался диетолог.
К числу наиболее полезных для здоровья летних фруктов относятся и груши, полагает Гинзбург. Их плоды содержат очень много пищевых волокон, потребление которых улучшает состояние кишечной микрофлоры, что в конечном итоге позитивно сказывается на иммунитете.
Также диетолог рекомендует есть сливы.
«Благодаря пищевым волокнам сливы способствуют правильной работе кишечника», - уточнил эксперт.
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