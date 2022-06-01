Бой с бессонницей: 4 главные причины недосыпа

Неважно, «сова» вы и «жаворонок», бессонница может помешать любому человеку. Почему крепкий сон нарушается и что с этим делать?Вот несколько основных причин и способы, как решить проблемы.У вас бессонницаМногие считают, что бессонница — это невозможность вовремя заснуть. Но это лишь одна из ее форм! У бессонницы бывают разные симптомы:сложности с засыпанием;рваный сон;сон, не приносящий бодрости;ранние подъемы.Зачастую люди испытывают сразу несколько симптомов. Например, в одну ночь вы долго не засыпаете, потом слишком рано встаете, постоянно просыпаетесь среди ночи.Что делать? В этом случае набор советов стандартен, и, если им следовать, будет лучше:не пользуйтесь гаджетами за час до сна;спите в помещении без света и звуков, чтобы нервная система не получала лишних сигналов;пейте меньше алкогольных напитков и кофе;не пейте ничего перед сном, чтобы не бегать в туалет;ложитесь спать в одно и то же время.У вас апноэУ задержки дыхания во сне много симптомов: громкий и хронический храп, утренняя головная боль, высокое давление, сильная усталость, сложности с просыпанием или слишком ранний подъем. Чаще всего апноэ происходит в глубокой фазе сна.Что делать? Это опасное состояние, которое чаще всего сначала замечают партнеры. Поговорите с врачом о назначении скрининга апноэ, затем вам выпишут лекарства. Обычно апноэ проходит, и здоровье восстанавливается.У вас стресс или повышенная тревожностьСтресс — это нервное возбуждение, которое влияет на качество сна. Учащается сердцебиение, мозг не может отключиться, температура тела растет, вы постоянно чувствуете напряжение. Если затем развивается депрессия, она обычно тоже плохо влияет на сон.Что делать? Если вы игнорируете стресс днем, он вернется ночью. Соблюдайте рутину отхода ко сну, расслабляйтесь, занимайтесь спортом, пейте успокоительные. Если проблема не решается, обратитесь к врачу.Вы ложитесь слишком раноС возрастом так делают многие. Паттерн сна во многом зависит от генетики и вашей личной циркадной биологии. И если вам нужно спать всего 7 часов в сутки, то после отбоя в 9 вечера вы проснетесь как раз в 4 утра.Что делать? Если вас это устраивает — ничего! Если не нравится, постарайтесь ложиться позже и сдвинуть график.