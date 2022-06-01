Тазовые часы: секретное упражнение китаянок, которое помогает добиться осиной талии

Внешность азиатских женщин восхищает многих: даже в преклонном возрасте им удается выглядеть молодо, иметь стройную и подтянутую фигуру. Оказывается, поддерживать себя в форме им помогает упражнение под названием «тазовые часы».Азия у большинства женщин ассоциируется с молодостью и красотой: ведь именно азиатская косметика считается одной из лучших для ухода за кожей лица и тела. А методики похудения китаянок постоянно обсуждают и пытаются узнать, какие из них рабочие, а какие — просто миф. Однако одно мы можем знать наверняка: у девушек из Азии точно есть свои секреты похудения. И некоторые из них скрываются в простых кардиотренировках. Об упражнении для осиной талии и идеального пресса Wday.ru рассказала Надежда Гуськова, двукратная чемпионка России по большому теннису.Спортсменка, двукратная чемпионка России по большому теннису, певица.Сейчас в Китае, и уже по всему миру, стала очень популярна модификация упражнения из пилатеса, которое называется «тазовые часы». Его основная цель — растянуть мышцы живота, укрепить поясницу и тазобедренные суставы. Если приучить себя выполнять это упражнение регулярно, то спина будет болеть реже, позвоночник станет крепче и эластичнее, а живот будет плоским и подтянутым.Классическая вариация из пилатеса делается так:Лягте на коврик и согните ноги в коленях, упираясь стопами в пол. Прижмите крестец к полу, расслабьте бедра;Представьте, что ваша область таза — это циферблат. Копчик — 6 часов, пупок — 12, и начните делать тазом перекаты вперед-назад, с 6-ти на 12. Помните про дыхание вперед — вдох, назад — выдох. Затем добавьте левое и правое бедро (3 часа и 9 — соответственно);Сделайте полный круг;После нескольких повторов делайте вращение в другую сторону.Классическое упражнение можно также выполнять и с мячом — просто положите его под крестец.Однако в Азии этому упражнению дали, что называется, «вторую жизнь». За основу китаянки взяли такие же движения тазом, однако выполнять их уже нужно стоя. Оно чем-то может напоминать тренировку по тверку, говорит Надежда Гуськова. Однако когда вы стоите, мышцы живота напрягаются гораздо сильнее, что как раз и способствует появлению красивого пресса.Естественно, упражнение — это не панацея для достижения идеальных форм. Не стоит забывать про правильное питание, другие физические нагрузки, долгие прогулки на свежем воздухе. Однако со своей задачей сжечь калории оно справляется на отлично — такие ритмичные движения действительно можно считать хорошей кардиотренировкой.Важная деталь: осваивать это упражнение нужно именно с классического варианта. То есть возьмите коврик, лягте, согните ноги в коленях… и дальше по инструкции. Не напрягайте мышцы слишком сильно и не старайтесь сделать слишком большой круг тазом. Тренировка должна быть мягкой, важно, чтобы вы не потянули мышцы и не нанесли себе какого-либо другого вреда. И помните, что перед любыми упражнениями обязательно нужно сделать разминку.После того как это упражнение будет даваться вам легко, можно усложнять задачу, делая его стоя. Вероятно, в начале вам будет непросто, особенно, если у вас сидячая работа. Из-за малоподвижного образа жизни мышцы «застывают». Помните, самое главное — регулярность. Со временем мышцы вновь станут эластичными, а результат точно не заставит себя ждать.