Врач рассказал, что из домашних способов помогает разжижить кровь

Не допускать сгущения крови, разжижать ее часто необходимо пожилым людям, у которых повышен риск тромбоза.В интервью врача гематолога Алексея Евдокименко прозвучали советы и пояснения на тему разжижение крови.«Разжижение крови, прежде всего, требуется пожилым людям, для которых это профилактика тромбов, тромбофлебита, атеросклероза сосудов», - сообщил врач.Питье воды. Евдокименко напомнил, что люди, которые пью мало воды, подвержены проблемам сгущения крови и тромбоза.«Анализ крови из пальца показывает уровень гаматокрита. Если он повышен, то человек употребляет недостаточное количество воды», - уточнил медик.Эксперт советует начинать пить воду с утра – полезно натощак выпивать стакан теплой жидкости.Меньше алкоголя и соли. Помимо питья воды эффективным домашним способом разжижить кровь является сокращение количества алкогольных напитков, кофеина, соли. Врач призвал употреблять соль в количестве, не превышающем 5 граммов за день.«В целях разжижения крови исключите из рациона не только явные соленья, но и продукты глубокой промышленной переработки, копчености – они содержат скрытую соль».Продукты. В домашних условиях консистенцию крови улучшает употребление чеснока, петрушки, сельдерея, укропа, клюквы.Физическая активность. Чтобы разжижить кровь, следует больше двигаться, ходить пешком.Отказ от сигарет. Евдокименко напомнил, что курение является известным фактором сгущения крови.Успокоительные средства. Врач пояснил, что стресс тоже может делать кровь более густой.«В некоторых случаях будет не лишним попринимать мягкие успокаивающие препараты».Профилактика высокого сахара в крови. Повышение уровня сахара в крови и сахарный диабет – это распространенные причины густой крови у людей среднего возраста. Чтобы избежать этого, важно не допускать гипергликемии – следить за рационом, выполнять упражнения.