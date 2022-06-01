Врач-диетолог Дюваль рассказала, какая диета улучшит работу сердца и сосудов

Сердечно-сосудистые заболевания являются проблемой не только в России, но и во всем мире. Согласно статистике, именно из-за проблем с сердцем и сосудами умирает большое количество людей ежегодно. По этой причине врачи советуют уделять особое внимание сердечно-сосудистой системе, проводя профилактику и ведя здоровый образ жизни. Как сообщает издание "Народные Новости", диетолог Анжелика Дюваль рассказала читателям, что для профилактики всей системы необходимо соблюдать несложную диету и больше двигаться.По словам Дюваль, дефицит физической активности в жизни человека увеличивает развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Врач отметила, что сидячий и малоподвижный образ жизни приводит к застоям жидкостей в тазу, растяжению сосудов и повышенному давлению. Дюваль отметила, что по этой причине работа всей системы значительно ухудшается. Врач посоветовала таким людям делать по утрам зарядку, а также вести физическую активность в течение дня.Также Дюваль не забыла отметить важность правильного питания на здоровье сердца и сосудов. Диетолог категорически против фастфудов и полуфабрикатов, которые в избытке содержат трансжиры, способные накапливать жировые прослойки на сердечных тканях."Чем больше промышленного питания присутствует в рационе, тем хуже себя чувствуют наши сосуды. Еда должна быть домашней и полезной. Крупы нужно отваривать, а не заливать кипятком. Если хочется сладкого, то стоит отдать предпочтение ягодам и фруктам. Нужно стараться максимально расширить свой рацион", — резюмировала Дюваль.