Сдайте анализы: диетолог назвала причины слишком медленного похудения

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У некоторых людей похудение идет слишком медленными темпами, несмотря на все усилия. Диетолог Елена Соломатина советует не худеть без предварительной сдачи анализов.Проблема может быть в том, что, допустим, женщина прописывает сама себе диету, не вникая в свои проблемы со здоровьем. То, что отлично сработает на одном человеке, может пойти другому во вред. Например, если у вас высокий уровень сахара в крови или проблемы с щитовидкой, это может значительно замедлить сброс веса, если подойти к делу без знаний.Кроме того, люди часто не добавляют физагрузку и не выравнивают питьевой режим, а это чрезвычайно важные «частности» похудения, сказала Соломатина.Если вы хотите сбросить вес, особенно если речь идет об ожирении, то есть сбросить нужно много, в первую очередь, сдайте анализы.— Нужно прежде всего разобраться и понять почему человек поправился, что этому предшествовало. Поэтому на всякий случай нужно сдать анализы. Если не было никаких соматических заболеваний, скажем, проблем с щитовидной железой, то можно разрабатывать диету, — подчеркнула Соломатина.Часто человек не может похудеть из-за нарушения микроклимата в кишечнике, привела она пример.Как все-таки похудеть?Во-первых, добавьте клетчатку. Нерастворимые волокна заполняют желудок и создают чувство сытости. Растворимые затрудняют всасывание жиров и углеводов, что приводит к уменьшению количества усвоенных калорий.Во-вторых, пересмотрите свой рацион, причем не временно, а на всю оставшуюся жизнь. Рацион должен состоять на 70% из овощей, желательно выбирать не крахмалистые. Фрукты нужно выбирать не сладкие. Очень полезны ягоды.В-третьих, измените способ готовки. Ничего не жарим, все только запеченное, на пару или отварное.В-четвертых, произведите замену продуктов. Из мяса лучше предпочесть нежирную рыбу. Жирную тоже можно, но не часто. Присмотритесь к куриной грудке. От молока худеющим лучше отказаться.В-пятых, увеличьте активность. Выберете то, что вам по душе. Это могут быть танцы, плавание, велосипед, ходьба. Помните, что мышечная масса даже в покое помогает сжигать жир.В-шестых, наладьте питьевой режим. При похудении важно частое дробное питье, 30 миллилитров на килограмм веса. Иначе обменные процессы будут протекать медленнее.