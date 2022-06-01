Чем отличаются ЭКГ и Эхо КГ и какое исследование лучше делать — объясняет врач

Вам или вашему ребенку дали направление на ЭКГ и Эхо-КГ. В чем разница между этими двумя исследованиями? Объясняет врач.Проверить здоровье сердца можно разными способами — обычно кардиологи назначают пациентам сделать электрокардиограмму (ЭКГ) или Эхо-КГ.Что могут рассказать о вашем здоровье эти исследования, как они проводятся и кому показаны? На вопросы ответила врач.- В нашем сердце в норме есть два основных вида кардиомиоцитов (мышечных клеток сердца) — типичные и атипичные, — разъясняет врач-педиатр Анна Журавлева. — По атипичным проводятся электрические импульсы. А типичные клетки сокращаются под командами этих электрических импульсов. В комплексе оба вида клеток и обеспечивают работу сердечной мышцы.ЭКГ — это отражение электрической активности в сердце. А по Эхо-КГ (его еще называют УЗИ сердца) производится визуализация и оценка структур сердца, состояния миокарда сердца, размеров сердца, состояния клапанов, дефектов в перегородках, направление потоков крови в сердце.Благодаря этому исследованию можно оценить работу сердца в реальном времени.Эхо-КГ дает более подробную, объемную и точную картину состояния сердечно-сосудистой системы.ЭКГ и Эхо-КГ — это два дополняющих друг друга метода исследования функции сердца. Обычно их проводят парой.Кому назначают Эхо-КГ- Это исследование показано при выявлении изменений на ЭКГ, которую рекомендуют проходить ежегодно, — поясняет Анна Журавлева. — Детям эхокардиографию делают так же, как и взрослым. Иногда ребенок бывает слишком возбудимым и сделать электрокардиографию никак не удается. Тогда в качестве альтернативы назначают Эхо-КГ.Рекомендуется делать Эхо-КГ в качестве профилактики, даже если вас не беспокоят симптомы сердечно-сосудистых заболеваний. Диагностика позволяет увидеть функциональные изменения и вовремя принять меры.Врач рекомендует обязательно следить за состоянием сердца и сосудов людям из группы риска:если вы активно занимаетесь спортом или наоборот — очень мало двигаетесь,курите,заняты на вредном производстве,имеете проблемы с весом,у ваших родственников были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания,вы живете в состоянии стресса,у вас есть диагноз «диабет»,у вас есть заболевания почек.Как делают ЭКГ и Эхо-КГЭКГ — это безопасная и безболезненная процедура. Исследование выполняется в течение 10-15 минут. Необходимо раздеться до пояса, лечь на кушетку. На грудь, руки и ноги прикрепляются электроды, которые подключаются к аппарату. Необходимо сохранять ровное дыхание, пока записывается электрокардиограмма.Эхо-КГ — это метод УЗИ. Обследование проводится, когда пациент лежит на кушетке на спине или на левом боку, раздевшись до пояса. Ребенка дошкольного возраста обследуют чаще только в положении лежа на спине. Врач наносит на кожу специальный гель, а затем с помощью датчика изучает характеристики сердца и особенности кровообращения. Исследование выполняется в течение 20-30 минут.