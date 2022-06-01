Психолог Москвина назвала 9 ежедневных привычек, которые делают нас несчастными

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У каждого из нас есть привычки, которые создают общий фон и контекст нашей жизни. Одни — поднимают настроение и придают силы, другие, наоборот, — мешают получать удовольствие и день за днем забирают энергию.Ежедневных привычек, которые могут делать человека несчастным, на самом деле много и у каждого они свои, что называется «родные и неповторимые». О тех, которые встречаются достаточно часто, рассказала психолог Алена Москвина.Клинический психолог, немедицинский психотерапевт, коуч1. Задерживаться допоздна на работеПодобная практика оставляет меньше времени для собственной жизни, превращая вас в человека, который живет, чтобы работать. Другие отношения тоже отходят на второй, а то и на пятый план. Если для вас это не временная мера, а обычная история — ее точно надо менять.2. Не позволять себе отдыхатьСейчас есть определенная тенденция: либо ты эффективный, либо аутсайдер. Никому, конечно, не хочется быть среди вторых, поэтому человек старается заполнить каждую минутку чем-то полезным. Если вы делаете это не из собственного желания, а в угоду чему-то или кому-то — это провальная стратегия.Даже если у вас действительно очень много дел — маленький ребенок, большая семья, кто-то на иждивении, это тоже, как ни странно, не повод отказываться от отдыха и заботы о себе. Хотя бы час в день, проведенный в собственное удовольствие, способен восстанавливать и давать силы.3. Игнорировать усталость и плохое самочувствиеМногие действуют из принципа «пока не упал — все нормально». Но вам не обязательно падать, чтобы был повод позаботиться о себе. Бывают особенные случаи, когда это очень сложно осуществить, но объективно таких случаев немного. И даже в них порой можно найти выход, просто он может быть не на поверхности.Когда вы уже падаете, для восстановления потребуется больше серьезных мер и времени. Представьте, что вы не обратили внимания на кариес и довели зуб до состояния ноющего нерва. А ведь проще и дешевле было выделить время раньше и убрать небольшое пятнышко. С усталостью, простудой, лихорадкой та же самая история, просто она менее очевидна.4. Взваливать все на свои плечи«Просить о помощи? Еще чего! Я что, слабый и не справлюсь сам?». Для чего испытывать себя и свои силы, если это делать не обязательно?Нести на себе мешок картошки или попросить тележку у соседа и пройти то же самое расстояние, катя перед собой тележку с мешком — совсем разные истории, разная нагрузка. Если вам ближе первый вариант, будьте готовы в дальнейшем уделить внимание своей спине и необходимому отдыху. Но ведь куда проще обратиться за помощью и получить ресурс или непосредственное участие другого человека (может сосед помог бы нести этот злополучный мешок), чтобы облегчить дело. Даже если вы получили отказ, — это не повод отчаиваться: можно попросить о помощи кого-то еще.Сюда же входит вопрос делегирования, который часто возникает при выполнении рабочих задач. Вам не обязательно быть героем, взваливая на себя все. Тем более, если это можно сделать проще и по-другому.5. Не решать конфликтные ситуацииИногда очень сложно пойти навстречу, особенно если вы считаете, что правда на вашей стороне, или вы ждете первых шагов к примирению от другой стороны. Но до тех пор, пока мы держим отношения в ситуации конфликта, мы сами тратим на них и внимание, и силы, и эмоции, и другие ресурсы. Мы можем продумывать варианты и взвешивать все случившееся. А смысл? Когда сильные эмоции угасают, намного лучше обратиться к человеку и обстоятельно разъяснить, что именно вас задело, что вы хотели донести до собеседника, что именно вам было важно и к чему в принципе вы хотели бы прийти.Будьте готовы, что собеседник видит это по-другому и может не согласиться. Тем не менее, поставьте себе задачу разрешить конфликт и сделать первый шаг. Это не значит, что вы должны посыпать голову пеплом и рассыпаться в извинениях. Как минимум вы предпримите попытку ослабить конфликт, и «передать мяч» собеседнику, чтобы тот сделал ответный пас для примирения. Первый шаг — не слабость, а мудрость.6. Говорить «да», когда хочется сказать «нет», и наоборотКак же не хочется обижать других людей! И это зачастую проявляется тогда, когда другие просят нас о какой-то услуге. Если мы можем ее выполнить не в ущерб себе или получить от этого определенное удовольствие, ничто не мешает откликнуться.Но если у вас уже есть свои планы или в целом это идет вразрез с вашими желаниями, убеждениями и принципами, смело говорите «нет». Не факт, что другой человек вообще расстроится. А даже если и так, он в любом случае должен понимать, что у вас реально может не быть возможности ему помочь.7. Игнорировать простые правила поддержания здоровьяПричем как физического, так и психического. Это касается режима дня и сна, режима питания, поддержания водного баланса в организме, прогулок на свежем воздухе, посильной физической активности, посещений врачей-специалистов. Особенно если вы знаете о проблемах со здоровьем.8. Просыпаться и засыпать с телефономТелефон — неотъемлемый атрибут современной жизни. Понятно, что нужно быть в курсе всего, но как минимум не перед сном и не сразу после пробуждения.Утром нашему организму и мозгу необходимо настроиться на день, и начинать «загрузку» надо постепенно. Какие-то новости или сообщения могут вывести нас из равновесия, потому что сознание еще остро реагирует на ту или иную информацию. Кому-то достаточно 10 минут, кому-то — час, чтобы с холодным сердцем и включенной головой начать что-либо воспринимать.Перед сном происходит примерно то же самое. Организму и мозгу необходимо время, чтобы перестроить режим работы, в то время как любая информация держит его в обычном рабочем состоянии. Даже просмотр ленты видео с милыми котиками напрягает глаза и мозг, ведь мы рассматриваем происходящее на экране и выдаем эмоциональные реакции.9. «Поддерживать» беспорядокПомимо того, что накапливающаяся пыль еще никому не приносила пользу, беспорядок создает сильный «визуальный шум». Даже если вокруг знакомый хаос, это не значит, что мы всегда и все можем в нем найти — мы тратим время на поиски, злимся, тревожимся.Накопившийся беспорядок оказывает определенное моральное давление — мы постоянно мысленно возвращаемся к тому, что нам все же нужно убраться. И эти крутящиеся в голове мысли отвлекают нас от чего-то действительно важного или желаемого. Беспорядок копится, и приступать к наведению чистоты все сложнее и сложнее: это превращается в пресловутый снежный ком. И да: расхожая фраза «беспорядок в доме — беспорядок в мыслях и душе» действительно верна.Определите для каждой категории вещей свое пространство, постирайте одежду и шторы, вымойте окна и полы, и вы увидите, что сил стало как-то больше и другие дела начали спориться в руках. Это действительно работает.Как поменять привычкиКонечно, один-два пункта из этого списка вряд ли смогут сильно портить вам жизнь. Но если вы узнали себя хотя бы в половине из них, пора подумать о переменах — может, и жизнь перестанет казаться несчастной.Психолог советует действовать поэтапно:- Выберите для начала посильные для вас действия и уделите им время. Когда они войдут в привычку, приступайте к следующим. Не берите на себя сразу и все: в таком режиме легко потеряться, перестать соблюдать что-то, и в конечном итоге просто отчаяться, оставив изменения как пустую затею.Поверьте: все это имеет свойство нарастать как снежный ком. В зависимости от ритма жизни он может расти быстрее или медленнее, равно как может иметь и свои «болевые» точки, которых нет в списке. И лучше начать разбирать его уже сейчас, чем спустя время обнаружить себя без сил и глубоко несчастным человеком.