Главные симптомы отравления пестицидами
По ее словам, чаще всего пациенты чувствуют слабость, судороги, онемение конечностей и головокружение.
Фомичева напомнила, что химические вещества, которые предназначены для борьбы с вредителями, опасны для здоровья человека. Накапливаясь в организме, они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, а при остром введении – вызвать паралич.
“Степень токсичности зависит от количества, времени воздействия, состояния организма и других факторов. Клиническая картина острого отравления пестицидами различается в зависимости от типа химиката. Общими и наиболее распространенными симптомами являются слабость, беспокойство, судороги, диспепсические расстройства, онемение конечностей, паралич, головокружение”,
– пояснила специалист.
При появлении симптомов отравления Фомичева посоветовала немедленно обратиться за медицинской помощью. А для профилактики эксперт рекомендовала тщательно мыть продукты перед приготовлением, очищать кожицу и листья, а также применять термическую обработку.
Роспотребнадзор контролирует соответствие плодоовощной продукции гигиеническим требованиям, отметила она.
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