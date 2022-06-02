Обнаружено идеальное время для потери жира на животе

Новое исследование показало, что существует идеальное время для похудения и особенно для избавления от жира на животе. Причём в этом вопросе у мужчин и женщин имеются существенные различия.Для людей, которые пытаются начать летний сезон с правильного питания и избавления от лишнего веса, новое исследование учёных из Skidmore College будет особенно полезным. Они установили способ, позволяющий ускорить процессы похудения. Проведённые в США наблюдения показали, что разное время дня в этом вопросе приносит различную пользу, в зависимости от пола человека. И хотя исследование продемонстрировало четкую зависимость между временем суток и похудением, всё ещё непонятно, откуда она берется. Возможно, на неё влияют гормоны, циклы сна и другие биологические различия между мужчинами и женщинами.Доказано, что женщины получают максимальную пользу от физических нагрузок по утрам, а не по вечерам. Поздние тренировки, напротив, приносят преимущества представителям сильного пола. Правда, исследование не было особенно масштабным, в нём участвовали всего 30 мужчин и 26 женщин. Все добровольцы были здоровы, их возраст составлял от 25 до 55 лет. Первая группа тренировалась в течение часа ещё до 8:30 утра, а вторая в промежутке с 6 до 8 вечера. Все они следовали специальной диете.Исследование позволяет предположить, что мужчинам и женщинам нужны особые тренировочные программы, и представительницам прекрасного пола лучше посещать спортзал утром для избавления от лишнего веса, а также снижения артериального давления. Если же женщины заинтересованы прежде всего в построении мышечной массы, то занятия следует проводить как раз по вечерам. Кроме того, вечерние тренировки более полезны для женского настроения, и для мужчин в целом. При этом выбор времени тренировок для мужчин оказывал намного меньшее воздействие на них, чем на женщин.