Кардиолог Спатц назвала 7 неявных признаков сердечного приступа у женщин

Симптомы сердечных заболеваний у женщин могут отличаться от проявлений этих болезней у мужчин. В чем разница и как болит «женское сердце»?Женский инфарктВалентина проснулась утром нездоровой — ее подташнивало, слегка мутило. Но на работу идти надо — попила воды, немного полегчало. Дорога в офис показалась утомительной, женщина запыхалась, но на одышку Валентина особенного внимания не обратила, опаздывала. Вечером в кафе она пожаловалась друзьям на «прострелы» в левую руку. Одна из подруг посоветовала Вале сходить к врачу. Доктор прописал Валентине успокоительные и порекомендовал избегать стрессов и проверить желудок. Но что же могло произойти на самом деле? Оказывается, такими симптомами у женщин вполне способен проявиться сердечный приступ, предупреждают врачи.Главным признаком инфаркта считается внезапная боль в груди. Как часто показывают в фильмах — человек (чаще мужчина) хватается за сердце, дышит тяжело и… падает. На самом деле, сердечные приступы у мужчин и женщин могут происходить очень по-разному. Эти различия изучают исследователи, о них говорят академики.Главный внештатный кардиолог-аритмолог Минздрава России Елена Голухова подтверждает, что все заболевания сердца у женщин носят своеобразный характер. Они дебютируют симптомами, которые отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчиныКак же меняются знания о признаках заболеваний сердца, которые характерны именно для женщин? Рассказывает американский кардиолог.Виноваты гормоны?- Гормональные сбои могут повлиять на состояние сердечно-сосудистой системы женщин, — говорит Эрика Спатц. — Обычно эстроген защищает сердце женщины — он расслабляет артерии и «контролирует» холестерин. Но перед менопаузой, когда уровень эстрогена снижается, холестерин может повышаться, как и давление — в том числе у женщин, у которых до этого были нормальные показатели. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний особенно высок у женщин старше 65 лет — это примерно на 10 лет позже, чем у мужчин (возможно, как раз из-за защитного действия эстрогена).Помогает ли спасти сердце заместительная гормональная терапия? На этот вопрос эксперт отвечает уклончиво.- В 80-90-х годах прошлого века считалось, что эстроген защищает женщин от развития сердечно-сосудистых заболеваний, и он широко использовался для этих целей, — объясняет врач-кардиолог. — Но позже были проведены исследования, и они обнаружили, что у женщин, принимающих гормоны, риски не только сохраняются, но даже могут возрастать. Сейчас маятник качнулся назад, но не полностью. В идеале, в каждом конкретном случае надо обсуждать с врачом — нужна ли женщине заместительная гормональная терапия.Такие разные симптомы инфаркта- Боль в груди — наиболее распространенный признак инфаркта, это правда, — объясняет врач-кардиолог. — Но правда и то, что у женщин она может быть не такой интенсивной, как у мужчин, описывающих приступ словами «будто слон на груди сидит». У женщин могут быть и такие симптомы инфарктаноющая боль в груди или ощущение стеснения,прострелы в челюсти,тошнота,легкая одышка.Бывают и размытые признаки:головокружение,холодный липкий пот,неожиданная усталость, когда женщина делает какие-то совсем простые дела по дому.Нетипичные симптомы инфаркта могут стать причиной недооценки тяжести состояния как самими женщинами, так и врачами.Протекает по-другомуСуществуют различия и в том, как протекает инфаркт миокарда у мужчин и женщин.- Могут различаться не только симптомы, но и результаты тестов. У женщин они не всегда соответствуют типичной схеме, — говорит кардиолог. — Бывает так, что у женщины есть симптомы инфаркта, его показывает кардиограмма, анализ крови, но нет тромбоза (закупорки) эпикардиальных коронарных артерий — основной причины острого инфаркта миокарда.Как поясняла академик Голухова, изначально у женщин сердце в здоровом состоянии меньше. При стрессе (физическая нагрузка или перегрузка давлением) у женщин чаще развивается концентрическая гипертрофия с меньшей внутренней полостью и относительно большей толщиной стенки, чем у мужчин. У мужчин в целом чаще развивается эксцентрическая гипертрофия, увеличение ударного объема и расширение полостей сердца.Как узнать, что был сердечный приступ- Сейчас исследователи все чаще признают, что у женщин бывают нетипичные формы сердечного приступа, — говорит Эрика Спатц. — Некоторые из наших новейших методов оценки могут выявить заболевание мелких артерий сердца (коронарная микрососудистая дисфункция), которое может привести к сердечным приступам. В других случаях инфаркт может быть вызван спазмом артерии, который при этом носит динамический характер. То есть, спазм мог возникнуть, но к тому времени, когда женщина поступает в больницу, он проходит, и артерия выглядит нормально.Но и дисфункция микрососудов, и спазм коронарных сосудов могут остаться незамеченными, и врачи вполне способны поставить женщине диагноз, никак не связанный с сердцем, а описанные пациенткой симптомы списать на стресс, тревогу или даже проблемы с желудком.Отсутствие точного диагноза может привести к неопределенности в отношении лечения и дальнейших прогнозов. А некоторые женщины и вовсе могут не пойти к врачу, если у них снова появятся похожие симптомы.И риск смерти — вышеУченые Центра Йельского университета, в котором работает кардиолог Эрика Спатц, провели большое исследование о различии мужского и женского инфаркта. Оказалось, факторы риска сердечного приступа у женщин тоже отличаются. Их больше. Например, спровоцировать инфаркт у женщин могут депрессия и низкий социально-экономический статус.Также ученые доказали, что женщины восстанавливаются после инфаркта не так как мужчины. Ранее про это говорила и академик Голухова.- Если сравнить общую госпитальную смертность после аортокоронарного шунтирования в разных возрастных группах, то можно увидеть, что смертность у женщин выше, чем у мужчин, а у молодых — различия и вовсе достигают нескольких раз. Какую группу не коснись — эти различия есть. В три раза выше смертность женщин по сравнению с мужчинами. Есть о чем задуматься, — говорит Елена Голухова.Женщины должны помнить об этом- Я призываю женщин быть очень бдительными к сигналам своего организма и буквально принимать близко к сердцу тревожные симптомы. Кроме того, не надо бояться говорить о них врачам, а если медики от вас отмахиваются — найти второе мнение, — советует кардиолог. — Хорошо, чтобы доктор задавал вам как можно больше вопросов о здоровье, наследственности, и даже о протекании беременности и менопаузе, диете, активности и стрессах. Задавайте врачам любые вопросы о своем сердце и ищите всю возможную информацию о рисках инфаркта и способах их уменьшить.