Доктор Шевелева: чем полезна ряженка

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Употребление ряженки может улучшать функции иммунитета, констатирует биолог, медик Светлана Шевелева.В своем комментарии доктор медицинских наук пояснила, что в процессе изготовления ряженки происходит карамелизация молочного сахара (лактозы). Доктор Шевелева заметила: такая обработка лактозы придает в итоге ряженке ее характерный оттенок, а, кроме того, делает продукт уникально полезным.В результате карамелизации молочного сахара образуется лактулоза – вещество, благоприятно сказывающееся на кишечной микрофлоре. Желудок и тонкий кишечник не переваривают его. Лактулоза в своем первоначальном виде попадает в толстый кишечник и там превращается в уксусную кислоту или другие кислоты, которые уничтожают гнилостные бактерии. Таким образом происходит оздоровление кишечной флоры, и это положительно сказывается на иммунитете.«Ряженка, как и все кисломолочные продукты – это источник кальция, белка, витаминов группы В, А и D, а также фосфора, магния, железа и цинка. В одном стакане ряженки содержится четверть суточной потребности взрослого человека в кальции, 16 процентов суточной потребности витамина В12 и 8 процентов белка», - констатировала доктор Шевелева, говоря о пользе продукта.