Укорачивают жизнь на годы: 10 пищевых привычек, от которых стоит отказаться прямо сейчас

Содержимое вашей продуктовой тележки в супермаркете может вас убить — и мы сейчас не о пищевом отравлении, а о влиянии типа питания на весь организм.Есть такой короткометражный фильм — «Ужасно медленный убийца с крайне неэффективным оружием». В нем всего два действующих лица: собственно, убийца и его жертва. Оружие у киллера действительно не самое эффективное — обычная ложка. С ней в руках киллер преследует жертву и бьет ее, когда получается подобраться поближе. Так продолжается неделями.Схожий сценарий мы воплощаем и в собственной жизни, выступая в одном лице в роли и убийцы, и жертвы. И орудие не меняется — ложка в руках.То, что мы едим, действительно сильно влияет на здоровье и качество жизни. Мы собрали 10 худших пищевых привычек, которые портят и то, и другое.1. Вы сидите на кетодиетеБлагодаря это диете с высоким содержанием белка и жиров действительно можно неплохо похудеть. Однако в долгосрочной перспективе такой рацион может навредить: судя по результатам исследования, опубликованного в журнале Cell Metabolism, высокобелковая диета, в которой большая часть белка животного происхождения, может навредить здоровью не меньше, чем курение. Исследователи утверждают, что если человек получает 20 и больше процентов ежедневного калоража из животного белка, то у него возрастает риск развития рака, диабета и ранней смерти. Причем значительно: от рака мясоеды умирали в четыре раза чаще, чем люди, сдержанные по отношению к животным белкам.2. Вы пьете газировкуДа, тут дело не только в лишнем весе. Исследование, опубликованное в JAMA International Medicine, показало: употребление газированных напитков, как диетических, так и обычных, может привести к сокращению продолжительности жизни. Если выпивать два стакана газировки в день, резко возрастает риск смерти от болезней системы кровообращения, а если стакан только один — то повышается риск развития заболеваний пищеварительной системы, которые тоже могут привести к преждевременной смерти. Не говоря уже о том, что газировка может вызвать даже рак.3. Вы соблюдаете низкоуглеводную диетуДа, рацион плотоядных неполезен: это доказывает исследование, продолжавшееся 25 лет — все это время ученые США анализировали рацион 15 400 человек среднего возраста. Оказалось, что те, кто получал половину суточного калоража из сложных углеводов, жили гораздо дольше, чем те, кто придерживался диеты с ультранизким содержанием углеводов — они составляли менее 30 процентов. Если доля углеводов в рационе составляла хотя бы 40 процентов, продолжительность жизни возрастала на годы.4. Вы предпочитаете обезжиренные продуктыКак гласит исследование, опубликованное в начале этого года в JAMA International Medicine, те, кто сидит на низкожировой диете, укорачивают свою жизнь примерно на 12 процентов. В черном списке оказались обезжиренные йогурты, хлеб, десерты. Диеты с недостатком полезных жиров обычно лишают человека не только незаменимых жирных кислот, но и жирорастворимых витаминов — А, Е, К и D. Ничего хорошего в этом, конечно же, нет.5. Вы едите слишком много яицИсследования подтверждают: одно яйцо в день ничем вам не навредит. Наоборот, поможет — ведь в желтках содержится множество витаминов, а белок — он и в Африке белок. Однако если есть яйца каждый день по 2-3 штуки, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на целых 17 процентов. А исследование Северо-Западного университета, в котором приняли участие больше 30 тысяч человек, подтвердило: риск преждевременной смерти из-за слишком большого количества яиц в рационе повышается на 18 процентов.6. Вы отказались от кофеСмысла в этом отказе нет, если только это не индивидуальная рекомендация врача. Исследование, результаты которого были озвучены в 2020 году в журнале Европейского общества кардиологов, доказало: у людей, которые выпивали от одной до четырех чашек кофе ежедневно, показатели смертности были самыми низкими. Это выяснили по итогам почти 20-летнего наблюдения за полумиллионом взрослых. Кстати, у женщин — любительниц кофе риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был снижен на 20 процентов, у мужчин — на 12. Все-таки мужчинам с кофе надо быть осторожней, из-за этого напитка у них частенько повышается холестерин.7. Вы едите слишком мало клетчаткиЕсли в рационе не хватает овощей и фруктов, то организму не хватает витаминов и антиоксидантов. Потребление 400 граммов овощей в день снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 32 процента! Как утверждает исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, риск умереть от других заболеваний в то же время снижается на 25 процентов. А исследование, опубликованное в PLOS Medicine, показывает такие цифры: недостаток клетчатки сокращает жизнь примерно на 1% на каждый грамм нехватки. Если вешать в граммах: в день нужно съедать порядка 30 граммов клетчатки.8. Вы не любите орехиВсего три-четыре орешка в день — и ваша жизнь будет длиннее примерно на два года. Об этом говорит совместное исследование Гарвардской медицинской школы и экспертов женского госпиталя Бригхэма (Бостон). Орехи помогают снизить риск развития рака, сердечно-сосудистых и даже респираторных заболеваний.9. Вы едите слишком много солиОб это сказано уже так много, что и добавить нечего: из-за избытка соли в организме возрастает риск развития гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний. А они уже которое десятилетие остаются главной причиной смертей на планете.10. Вы не любите зеленый чайОказывается, если пить зеленый чай всего лишь три раза в неделю, можно снизить риск ранней смерти на 29 процентов! Ученые связывают это с тем, что в чае очень много антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца и в то же время угнетают деятельность свободных радикалов, препятствуя образованию раковых клеток. Однако зеленый чай может и навредить — если пить его неправильно.