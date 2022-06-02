4 свежих продукта, которые не следует хранить в холодильнике

Холодные температуры могут повредить некоторым свежим фруктам и овощам, напоминают эксперты.Один из лучших способов придерживаться более здорового питания – есть больше фруктов и овощей. Но также важно правильно хранить продукты, и в связи с этим следует помнить: в холодильник следует держать далеко не все.Покупая следующие четыре продукта свежими, не следует хранить их в холодильникеПомидоры. Томаты любят тепло и ненавидят холод – даже после того, как их сорвали с ветки. Хранение при низкой температуре делает помидоры мучнистыми, их лучше держать где-нибудь на полке не под прямыми солнечными лучами.Свежая зелень Травам, таким как базилик, петрушка и кинза, тоже не место в холодильнике. Длительные периоды времени в холодной среде вызывают их преждевременное увядание. Свежие травы требуют почти такого же обращения, как срезанные цветы. Так, пучок базилика можно поместить в стакан с водой, меняя ее каждый день. Зелень также держат вдали от прямых солнечных лучей. Можно неплотно накрыть ее полиэтиленовым пакетом с проделанными отверстиями.Картофель. Этот продукт любит прохладу, а не холод. В квартире лучше всего хранить свежий картофель в бумажном пакете в прохладном месте (например, в кладовой). Хранение картофеля в холодильнике меняет его крахмалистую структуру, негативно действует на вкус и текстуру при готовке.Лук. В холодильнике для него недостаточно циркулируемый воздух и слишком влажная среда – лук предпочитает сухой воздух. В идеале хранить лук нужно в прохладном, сухом, темном, хорошо проветриваемом месте.