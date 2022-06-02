Врач Дианова сообщила, что помогает сохранять форму после 40 лет

Сохранение стройной подтянутой формы после 40 лет невозможно без питания с ограничениями на переработанные продукты и быстрые углеводы, считает медик Нурия Дианова.Рассуждая в интервью о том, что помогает сохранять форму после 40 лет, врач Дианова сообщила, что в первую очередь следует отказаться от продуктов промышленного производства глубокой переработки: колбас, полуфабрикатов, сластей. Также необходимо ограничивать потребление сахара, простых углеводов.Важным является и строгий контроль соли. Дианова рекомендует не употреблять соленые продукты на ужин. 5. Употребление творога малой жирности (4–5%) хотя бы через день.Также помогают сохранять форму после 40 лет кисломолочные продукты, причем медик советует есть только продукты естественной ферментации – например, ряженку, натуральный йогурт, кефир, мацони и тому подобное (данные продукты не содержат добавленного сахара или иных подсластителей).«Употреблять творог малой жирности (4–5%) полезно хотя бы через день», - заметила Дианова.Помимо этого, эксперт считает полезным ежедневно употреблять продукты с низким ГИ (гликемический индекс), содержащие сложные углеводы, пищевые волокна. Дианова сообщила, что нужно для этого есть.«В каждом приеме пищи обязательно должна присутствовать порция овощей или фруктов, ягод, сухофруктов, салатов, зелени. Ежедневно следует перекусывать орехами семенами».Помимо этого, после 40 лет необходимо контролировать содержание витаминов группы В, витаминов Д и А, а также железа, подчеркнула врач.