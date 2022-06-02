Врач дала советы по уходу за кожей лица в ночное время
По словам эксперта, этап очищения позволяет устранить с кожи лица следы макияжа и накопленных за день загрязнений, а также удалить роговой слой клеток. Для этого рекомендуется использовать гели, пенки, мицеллярную воду, гидрофильное масло и молочко.
Дышлевая отметила, что в случае нанесения плотного макияжа допускается применение сначала лосьона или мицеллярной воды, а затем геля для умывания по типу кожи.
"Этот же подход можно применять в уходе за жирной кожей. А вот сухую кожу допускается очищать при помощи молочка или мицеллярной воды, при этом не нужно забывать, что остатки мицеллярной воды необходимо смывать либо водопроводной водой, либо тоником", – подчеркнула врач.
Также она призвала не пропускать этап тонизирования, в ходе которого усиливается проникновение активных компонентов из кремов, выравнивается РН кожи, снимается чувство стянутости и раздражения. При этом важно обращать внимание на содержание спирта в тонике.
"Он может сильно пересушивать кожу и привести к повышению ее чувствительности. Лучше заменить спиртовой тоник на тоник с АНА-кислотами или салициловой кислотой – здесь будут антисептические свойства и контроль за выделением себума", – пояснила Дышлевая.
В конце необходимо нанести крем. Однако, по словам врача, начинать им пользоваться можно только после 25 лет. Рекомендуется выбирать крема с легким питательным эффектом и увлажнением или лифтингом и омоложением. В теплое время можно использовать сыворотки с витаминами.
"Косметика с витаминами применяется курсами – 1–2 месяца. Потом можно дать коже немного "отдохнуть" и уже осенью снова начать пользоваться сыворотками с более насыщенными формулами: ретинолом, гликолевой кислотой. Также в летнее время приветствуются кремы с добавлением коллагена и гиалуроновой кислоты", – заключила специалист.
Ранее бьюти-блогер под ником Allaboutskinstudio рассказала в TikTok, что нанесение на лицо кремов и сывороток пальцами может привести к высыпаниям и появлению рубцов. Не рекомендуется также часто менять косметические средства: кожа не успевает привыкать к новому уходу.
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