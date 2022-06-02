Подсластители не дают лекарствам работать

Эффективность приёма тех или иных препаратов зависит от вашего рациона. Некоторые искусственные подсластители влияют на метаболизм организмом лекарств, как установили учёные из Медицинского колледжа Висконсина.Некоторые лекарства необходимо принимать на пустой желудок, другие проглатывать вместе с пищей. Всё это базовые рекомендации, которые содержатся в инструкциях к препаратам. Следование этим советам позволяет добиться минимума побочных эффектов. Но существуют продукты и напитки, приём которых может сильно влиять на метаболизм лекарств, то есть воздействовать на их эффективность. К такому выводу пришли американские учёные из Висконсина.Они предположили, что некоторые искусственные подсластители воздействуют на процессы метаболизма определённых лекарств, включая антибиотики, антидепрессанты и противовирусные средства. Проведённое в лаборатории исследование показало, что искусственные подсластители (тестировали сукралозу и ацесульфам калия) нарушают функцию белка в печени, помогающего удалять токсины и лекарства из организма.Учёные подчеркивают, что это была предварительная работа, и необходимо провести больший объем исследований. Но в реальности это не единственный пример того, как пища воздействует на работу лекарств. Так, некоторые цитрусовые, и особенно грейпфрут, нарушают поглощение не менее 85 различных лекарств от статинов до антидепрессантов. В этих фруктах содержатся компоненты фуранокумарины, которые влияют на фермент в нашем теле, расщепляющий эти лекарства, что может привести к очень опасной их концентрации в кровотоке.