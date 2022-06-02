Подсластители не дают лекарствам работать
Некоторые лекарства необходимо принимать на пустой желудок, другие проглатывать вместе с пищей. Всё это базовые рекомендации, которые содержатся в инструкциях к препаратам. Следование этим советам позволяет добиться минимума побочных эффектов. Но существуют продукты и напитки, приём которых может сильно влиять на метаболизм лекарств, то есть воздействовать на их эффективность. К такому выводу пришли американские учёные из Висконсина.
Они предположили, что некоторые искусственные подсластители воздействуют на процессы метаболизма определённых лекарств, включая антибиотики, антидепрессанты и противовирусные средства. Проведённое в лаборатории исследование показало, что искусственные подсластители (тестировали сукралозу и ацесульфам калия) нарушают функцию белка в печени, помогающего удалять токсины и лекарства из организма.
Учёные подчеркивают, что это была предварительная работа, и необходимо провести больший объем исследований. Но в реальности это не единственный пример того, как пища воздействует на работу лекарств. Так, некоторые цитрусовые, и особенно грейпфрут, нарушают поглощение не менее 85 различных лекарств от статинов до антидепрессантов. В этих фруктах содержатся компоненты фуранокумарины, которые влияют на фермент в нашем теле, расщепляющий эти лекарства, что может привести к очень опасной их концентрации в кровотоке.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий