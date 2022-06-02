Постоянное умеренное потребление кофе продлевает жизнь
Исследователи тщательно проанализировали образ жизни и пищевые привычки людей, возрастом от 50 до 60 лет. Для этого был выбран период с 2009 по 2016 год. За этот срок умерли больше 3 тысяч человек, большая часть – от заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Китайские специалисты сопоставили ряд данных: пищевые привычки, хронические заболевания, социальное положение, половую принадлежность и многие другие. И обнаружили закономерность – у тех, кто употреблял в день кофе, от двух до четырех чашек риск смерти ниже, чем у тех, то не пьет кофе вообще.
«Показатели у потребителей подслащенного кофе (не больше чайной ложки сахара) также имели пониженный коэффициент риска смерти», – рассказали авторы исследования.
Результаты нельзя считать абсолютно достоверными, так как не применялись инструментальные методы обследования конкретных людей. Данные были получены в результате анкетирования, то есть, основаны на показаниях, которые дали сами участники. Тем не менее, цифры достаточно высокие, чтобы объяснить их простым совпадением.
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