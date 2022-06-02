Карантины вызвали тысячи смертей из-за диабета

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Жёсткие карантины только на территории Англии спровоцировали более 3 000 дополнительных смертей из-за диабета, как установили местные аналитики. Пациенты с этим метаболическим расстройствам недостаточно активно проходили через обследования и тесты.Только на территории Англии более 3 000 диабетиков могли умереть из-за отсутствия вовремя проведённых тестов и встреч с врачами в первый год коронавирусной пандемии. Эксперты NHS изучили истории болезни более 3 миллионов пациентов с диабетом и обнаружили, что в первый год COVID-19, когда больницы были преимущественно перепрофилированы на лечение пациентов с коронавирусом, диабетики радикально сократили свои встречи с лечащими врачами и проведение необходимых тестов.Пациенты с диабетом должны обязательно регулярно проверяться и сдавать анализы крови, которые могут выявлять проблемы с сердцем, инфекции и другие изменения в организме, способные вызвать опасные для жизни последствия. Но лишь 26,5% англичан с диабетом прошли через полноценные обследования в 2020/21 годах. А годом ранее их количество составило 48%. Таким образом смертность от диабета увеличилась в два раза, поскольку многие врачи перешли на удаленный режим работы, отменив все живые встречи с пациентами.Авторы исследования сопоставили смертность диабетиков в течение 15-недельного периода летом 2021 года и за тот же самый период в 2019. Установлено, что не связанные с коронавирусом смерти среди пациентов с диабетом выросли на 11% за этот период, что составило дополнительно 3 075 летальных исходов против ожидаемого количества. К сожалению, это касается и многих других пациентов с самыми разными заболеваниями, которые не вовремя встречались с врачами из-за нарушения традиционного режима оказания медицинской помощи.