Диетолог рассказала о продуктах, которые помогут ребенку подготовиться к ЕГЭ

Выпускные экзамены вызывают чувство тревоги как у детей, так и у их родителей. Как рассказала в комментарии для издания «Слово и Дело» диетолог Марият Мухина, очень важно в этот период питаться правильно и полноценно.Она отметила, что зачастую в этот период дети настолько сильно переживают, что практически ничего не едят. Другим распространенным случаем является излишнее употребление шоколада, кофе и орехов, которые, как считаются, помогают мозговой деятельности.Между тем, как отметила Мухина, такие стимуляторы в больших количествах только вредят, поскольку приводят к сонливости или, наоборот, перевозбуждению. А вот витамины в этот непростой для ребенка период особенно нужны. Поэтому даже при сбалансированном питании, необходимо дополнить его такими витаминами и микроэлементами, как C, E, A, B2, фолиевая кислота и кальций.«Здесь нужны особые вещества, которые стимулируют созревание и рост нервных клеток, дополнительных синапсов. Буквально для улучшения памяти и концентрации внимания нужно добавлять специальные витамины для детей и подростков», — пояснила Мухина.