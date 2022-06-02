Разгадка тайн старения мозга поможет в лечении деменции

Исследование, направленное на изучение старения мозга, может привести к появлению новых методов борьбы с неврологическими болезнями, включая и старческое слабоумие. Грант на проведение этой работы получен учеными из Университета Мэриленда в США.Американские учёные планируют продолжить исследования в области процессов старения мозга и травм этого органа среди лабораторных мышей. Со временем это должно привести к появлению первых действительно эффективных способов лечения возрастных болезней, включая старческое слабоумие. Фонды выделены на четыре года, они направлены на использование технологий машинного обучения в деле интерпретации информации, полученной от различных групп. Информация касается генома, протеома, транскриптома, эпигенома и микробиома.Учёные из Мэриленда будут разрабатывать эти программные инструменты, отслеживающие изменения в мозге липидов и белков. Старческое слабоумие существует на нашей планеты с самого начала зарождения человечества, когда наши далёкие предки стали доживать до преклонного возраста. И до сих пор медицина ничего не может ему противопоставить, не до конца изучена даже биология этого заболевания.По согласованному мнению учёных, деменция вызывается скоплениями токсичных белков в мозге, включая бета-амилоидные и тау белки. Однако то, как добиться их выведения из мозга или недопущения этих скоплений. до сих пор неизвестно. Не существует лекарств, способных хотя бы на месяц замедлить прогрессирование деменции, все препараты лишь несколько смягчают её симптомы.