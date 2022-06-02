Эксперт предупредила о риске появления опасных бактерий в водонагревателях

Воду в водонагревателях необходимо регулярно подогревать для профилактики до 70 градусов, иначе в ней спустя 1–2 недели могут появиться опасные бактерии, предупредила редактор "Ситилинк Журнала" Ксения Лактионова.В частности, в воде могут завестись кишечная палочка, стрептококк и легионелла. При этом они также могут распространяться через воздух и при мытье. Лактионова отметила, что в некоторых водонагревателях есть автоматический режим подогрева. Функция может назваться "Антилегионелла" или Bacteria Stop System.Ранее врач Джеймс Кинчелоу заявил, что мясо курицы может содержать сальмонеллу, которая при мытье только распространится по раковине и другим объектам кухни и повысит риск заражения. Он рекомендовал высушить курицу бумажными полотенцами, а также тщательно ее приготовить.