Эксперт объяснила, почему после некоторых продуктов хочется есть ещё больше

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Эндокринолог Ольга Павлова рассказала, какие факторы влияют на насыщение и почему иногда после еды хочется есть еще больше.За чувство насыщения в нашем организме отвечают два фактора: физическое и биохимическое наполнение желудка. Они отличаются калорийностью и объемом съеденной пищи.«Если обед был калорийным, но порция была маленькая, скорее всего, чувство голода через время нас снова настигнет. Желудок не наполнился, поэтому нам снова начинает хотеться есть», — говорит эксперт.Если вы питаетесь небольшими порциями постоянно, со временем можно приучить организм насыщаться малым количеством еды. Однако на это уйдет немало времени и стараний.Биохимический фактор заключается в обеспечении организма всеми необходимыми элементами: белками, жирами и углеводами. Причем все они должны быть в рамках одного приема пищи.Просто салат, даже если вы съедите целую миску, не насытит вас, а только еще больше раззадорит аппетит. Потому что в нем нет белка. А протеиновый коктейль, который является белком в концентрированном виде, будет требовать добавки в виде овощей.Также любая пища влияет на уровень инсулина и глюкозы в крови. Чем выше эти индексы (то есть показатели значительно повышаются после употребления того или иного продукта), тем менее длительным будет насыщение и тем больше эти продукты провоцируют чувство голода.К примеру, кефир имеет низкую калорийность, но при этом высокий инсулиновый индекс. Это значит, что после стакана кефира вам захочется съесть что-нибудь еще.Повышать аппетит и вызывать чувство голода также способен перекус фруктами без добавления белков.